Covid, emergenza economica: in Basilicata stanziati 100 mln

POTENZA - Per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria, finora la Regione Basilicata ha stanziato 100 milioni di euro: lo ha reso noto l’assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo, durante un incontro con commercianti, operatori economici e associazioni sportive che operano in Val d’Agri.

Oltre a Cupparo, all’incontro hanno partecipato - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta - il presidente del consiglio regionale, Carmine Cicala, e il capo di gabinetto del presidente della Regione, Michele Busciolano. La riunione si è svolta a margine di una manifestazione che gli operatori della Val d’Agri hanno fatto davanti alla sede della Regione, per lamentare «l'insufficienza dei ristori" disponibili.

Cupparo, spiegando nei dettagli l’uso dei fondi di emergenza, ha detto che oltre 60 dei 100 milioni di euro «sono già stati erogati a favore di 20 mila imprese e lavoratori autonomi; circa 5.300 liberi professionisti e circa 500 associazioni sportive».

Slide show 5 photos