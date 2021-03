Stellantis, Basilicata chiede confronto. Cig prorogata a Melfi fino al 2 maggio

POTENZA - Per lo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) «l'azienda ha prorogato ulteriormente la cassa integrazione fino al 2 maggio: sono ormai 17 le settimane consecutive di cig». Così, in una nota congiunta, Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf.

I rappresentanti sindacali hanno ricordato che «a dicembre Fca ha comunicato che nello stabilimento di Melfi (Potenza) il terzo turno per la Jeep Compass e per le ibride sarebbe partito il 15 febbraio, e dal 4 gennaio sarebbe quindi stata utilizzata la cassa integrazione per gestire i lavoratori temporaneamente in esubero da ricollocare sul terzo turno di Compass e ibride, nonché per formarli alle nuove lavorazioni: il terzo turno non è mai partito, e l’azienda ha continuato a prolungare la cassa integrazione, senza interruzioni».

Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr hanno precisato che «da inizio gennaio, tutti i giorni oltre mille lavoratori sono in cassa integrazione. Inoltre, ci sono state delle fermate per settimane intere per Compass e ibride e alcune collettive che hanno coinvolto tutti i 7.200 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Melfi. Abbiamo chiesto incontri locali e un incontro a livello nazionale per chiarire il futuro dello stabilimento, ma ad oggi o non ci sono stati o sono risultati infruttuosi. Invece oggi l’azienda ha prorogato ulteriormente la cassa integrazione».

«E' evidente - hanno aggiunto i rappresentanti sindacali - che il problema dello stabilimento non è solo congiunturale. Temiamo che sia una vera e propria strategia di ridimensionamento, ma vorremmo dir sin da subito che Melfi e il suo indotto non si toccano, a Melfi non si può perdere nessun posto di lavoro. Nella tarda serata è stato già convocato il consiglio della Rsa: è arrivato il momento - hanno concluso - di fare chiarezza con la massima unità e coinvolgimento di tutti i lavoratori».

«L'allarme lanciato oggi da Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcf sul futuro dello stabilimento Stellantis» è «raccolto dalla Giunta regionale della Basilicata», che «da tempo ha sollecitato l’ad Tavares a un confronto sul piano industriale del Gruppo che riguarda Melfi». Lo sostiene l’assessore lucano alle Attività produttive Francesco Cuppparo, riferendo, attraverso l’ufficio stampa, che "insieme al presidente Bardi sta seguendo l’evoluzione della situazione».

Cupparo ha ricordato di aver scritto «all’ad e al presidente del Gruppo, John Elkann, in occasione della fermata dello stabilimento il 5 febbraio scorso, a causa del mancato arrivo dall’estero di componenti, sollecitando un incontro».

Secondo la Regione Basilicata, «è dunque necessario per allontanare ogni preoccupazione espressa dai sindacati e per rasserenare i lavoratori, che con la cig stanno pagando un prezzo alto, intensificare la nostra azione nei confronti di Stellantis e del Governo Draghi per ottenere risposte chiare ed immediate. Il Governo a questo punto deve adoperarsi per un tavolo specifico coinvolgendo i Ministri interessati».

«Non solo lo Stato ha investito molto sulla fabbrica lucana ma - ha proseguito l’assessore lucano - è il caso di ricordare al nuovo ad che di recente la Regione con la sottoscrizione del Contratto di Sviluppo firmato con Invitalia, Mise e Fca, per 136 milioni di euro, ha investito proprie risorse finanziarie (due milioni) a sostegno del piano industriale per la produzione della Jeep Compass Ice, introducendo il modello Phev. Ho ribadito, a nome del presidente Bardi - ha concluso Cupparo - la piena disponibilità ad accompagnare Stellantis in ogni programma di sviluppo industriale e quindi a continuare il percorso dei Contratti di Sviluppo o avviando nuove azioni di partnership, ma è prioritario mostrare al tavolo le carte sul presente e sul futuro di Melfi».