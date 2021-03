«Bonus cantieri», il Covid in Basilicata fa... business

POTENZA - Il 110 per cento costa (almeno) il 115 per cento causa covid e se lo stesso metro munifico sarà adottato in altri settori decisamente molto di più. Con il dubbio crescente che la nuova misura per rilanciare l’economia attraverso il sovvenzionamento delle opere di ristrutturazione edilizia sotto il profilo energetico e statico possa tradursi in una nuova “219” con l’aggravante che se la legge di ricostruzione del post terremoto ‘80 era limitata ad alcune regioni, questa volta si spazia su tutto il territorio nazionale.

Ma veniamo al cuore del problema. In questi giorni sono in corso di realizzazione i computi metrici per l’apertura dei cantieri. Precisazione importante: si tratta di conti “privati” che rimarranno tali e sottratti ad ogni forma di controllo pubblico fino all’ottenimento dei ristori. Un dato importante, vedremo meglio più avanti perché.

In alcuni di questi computi, che è stato possibile visionare, le spese di prevenzione covid arrivano a pesare anche il 5 per cento dell’intero importo dei lavori. Un importo, va precisato, milionario e spese di sicurezza anti contagio che si aggiungono alle già preesistenti spese di sicurezza. Si va dai doppi guanti, cioè sotto quelli di nitrile anticovid e sopra quelli normali da cantiere, alle mascherine, da 200 millilitri di gel igienizzante a testa al giorno (oltre a quello disponibile nei wc), al personale addetto a sanificare attrezzi, materiali di cantiere, luoghi di lavoro e mezzi ogni volta che uno viene adoperato in continuazione, stile sala operatoria. E ancora testa rapidi anticontagio ed eventualmente tamponi per tutto il personale ogni mese, un addetto a misurare la temperatura degli operai con annotazione su registro.

La prudenza non è mai troppa, è giusto, ma considerato che non esiste un rischio specifico in edilizia, quanti dei lavoratori che leggono queste previsioni sono sottoposti allo stesso trattamento sul proprio posto di lavoro?

Il dubbio, così, si fa avanti: è semplicemente eccesso di scrupolo? È un atteggiamento indulgente nella spesa perché tanto “paga Pantalone”? O sono spese su cui vale la pena di indulgere perché difficilmente verificabili?

E qui ritorniamo al meccanismo della legge. I lavori vengono eseguiti e poi si chiede il rimborso sulla base di quanto fatto. Così, se si sono sostituiti 10 metri quadri di finestre o posizionati 100 metri di tubi o isolanti, l’importo corrispondente sarà oggetto di rimborso. All’eventuale controllo si potrà verificare se ci sono tot metri di finestre, tubi isolanti ecc. Ma come si fa a vedere quanto gel si è messo sulle mani un operaio o quante volte è stato sanificato un piccone o una gru mesi prima?

Facile, quindi, che accanto agli iperscrupolosi ci siano gli iperfurbi. Iperfurbi da non cercare tra i cittadini che avranno sì il gran vantaggio dei lavori a costo zero, ma che non intervengono nella fase della determinazione dei costi e degli incassi; tutto resta basato sulla fiducia. Ma la fiducia basta?