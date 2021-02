Basilicata, l'industria delle nozze vede nero

Ai tempi del Covid i matrimoni sono crollati. Le giovani coppie continuano a rinviare cerimonie religiose e civili. L’Istat registra nei primi 10 mesi dello scorso anno, complessivamente, una variazione negativa dei matrimoni del 50,3%: dai 170mila del 2019 agli 85mila del 2020. A livello territoriale la caduta più consistente ha riguardato il Mezzogiorno, dove ha agito in modo il forte ridimensionamento delle unioni religiose, il corrispondente tasso di nuzialità si è ridotto sino a mantenere nel Sud un quarto del valore che aveva nel 2019. Le ricadute, in Basilicata sono evidenti. «Il calo delle prenotazioni di sale, ristoranti, locali, strutture dove festeggiare, da noi – dice Sabrina Cannas, referente per la Basilicata di Federmep, associazione che rappresenta imprese e liberi professionisti del comparto matrimoni ed eventi privati – per tutto il 2020 è sino al 90%, con perdite di fatturato che toccano il 95%». A Maratea, diventata nel giro di pochi anni meta preferita anche da coppie straniere, tutto il calendario è libero».

Un anno veramente nero, il 2020, per l’«industria delle nozze»: dai 15 miliardi del 2019 si è passati ai soli quasi due del 2020. Rinviata, infatti, oltre la metà dei matrimoni, cancellati addirittura quelli “stranieri”, celebrate in forma ridotta le nozze delle coppie che hanno deciso comunque di non rinunciare a convolare a nozze.

«I dati Istat sulla nuzialità dimezzata – aggiunge la presidente nazionale di Federmep, Serena Ranieri - sono drammaticamente fin troppo rosei – perché non tengono conto né degli sposi che hanno deciso di unirsi civilmente rinviando la festa, né di coloro che hanno allo stesso modo celebrato le nozze ma non nelle modalità sognate. Senza poi contare l’azzeramento del “destination wedding”: eventi ad alto budget e altissimo indotto. Il risultato è che si sono volatilizzati circa 13 miliardi di fatturato, con previsioni veramente pessime per almeno la prima metà del 2021. Prova ne è che fino al 5 marzo le attività resteranno chiuse per decreto, con l’aggravante che stanno arrivando numerose richieste di rinvio per i matrimoni in programma in primavera».

Un panorama drammatico, quello prospettato, che giustifica il fatto che i 50mila operatori economici della filiera oltre agli aiuti concreti, finora miseri, pretendono che si faccia chiarezza sul futuro, perché gli eventi richiedano programmazione.

«Siamo consapevoli che la priorità è la salute – conclude Ranieri -, ma non accettiamo l’idea che i matrimoni siano potenziali cluster. Al governo che verrà, quindi, chiediamo di aprire sin da subito il dialogo con le associazioni di categoria per definire i protocolli sanitari in tempo utile, prima che la stagione vada in fumo».

Intesa che si cerca anche a livello regionale, dando modo agli operatori e associazioni di categoria di dare voce alle esigenze specifiche. «Fermo restando che la battaglia portata avanti è unica in tutto il Paese – afferma ancora Sabrina Cannas – chiediamo un confronto con la Regione per fare in modo che la crisi, anche se già da tempo in atto, possa ben presto lasciare spazio a una nuova fase di recupero e di ripresa del settore. Siamo, infatti, fiduciosi rispetto alla volontà di agire, senza aspettare passivamente che tutto passi».

Solo qualche giorno fa a Roma l’ennesima manifestazione con centoventi imprenditori in rappresentanza di tutte le regioni italiane e di tutte le professionalità che hanno colorato di fucsia piazza del Pantheon con palloncini e cartelli riportanti le dieci richieste al governo. Un decalogo che si snoda su tre linee: rimborsi adeguati, garanzie sulla liquidità e protocolli per la ripartenza.

Il settore conta poco meno di 50mila imprese, circa 300mila persone impiegate stabilmente e produce un fatturato complessivo che nel 2019 ha sfiorato i 60 miliardi ridotti a poco più di cinque nel 2020. «Un lavoro – dicono i titolari di impresa - che non può prescindere dalla socialità: inevitabilmente siamo stati quelli che più hanno pagato le limitazioni ancora in corso. Ecco perché chiediamo al futuro governo di tenere in considerazione le nostre proposte».