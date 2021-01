Lauria, l'addio a Fabio, la guida alpina morta sul monte Sirino che amava tanto

LAURIA - Di tutto il materiale fotografico realizzato da Fabio Limongi per raccontare le sue imprese, le sue scalate, le escursioni che quotidianamente portava a termine da solo o con i suoi compagni di viaggio, le più belle sono quelle in cui l’obiettivo fotografico si posava solo su di lei: la montagna.

Ed era così che il sacrificio e la fatica si declinavano all’infinito del verbo contemplare. Un atteggiamento che abbiamo quasi dimenticato, nella fretta dell’epoca in cui viviamo e che forse la pandemia, nella sua unica accezione positiva, ha contribuito a rallentare. Contemplare è pregare. Mettersi in ascolto e, nello stesso tempo, accettare la propria condizione.

La necessità di riappropriarci di questo modo di vivere era tutta nelle parole di don Vincenzo Iacovino, parroco di Lauria, al quale è stata affidata l’omelia per l’ultimo saluto a Fabio Limongi, morto a 49 anni, mercoledì scorso, a causa di una caduta accidentale mentre era in escursione come aveva fatto mille volte prima di allora sul monte Sirino.

A casa sua. Ieri mattina, nella chiesa Madre San Nicola di Bari, erano tutti lì per lui: composti e disciplinati dentro e fuori, con i fratelli del Soccorso alpino in fila sui due lati, come in un abbraccio, angeli custodi che, il giorno dell’incidente, per l’ultima volta lo hanno riaccompagnato nella discesa più difficile. E poi tutti gli altri: i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco, i maestri di sci, le guide, i parchi, la protezione civile, l’Apt, gli amministratori comunali, il Comitato paraolimpico, la croce rossa, l’associazione sordi Lis Viva, che alla fine ha liberato in cielo dei palloncini, assieme alla moglie di Fabio.

Ad aprire e chiudere la cerimonia un giovane musicista ha eseguito «Il silenzio». Lo avrebbe voluto Fabio, ha detto don Vincenzo. Commosso anche il direttore Apt Nicoletti, che ha ringraziato Fabio a nome di tutto il settore turistico lucano ed ha rappresentato anche il cordoglio del governatore Bardi, aggiungendo come «Fabio sia stato un grande punto di riferimento per la valorizzazione del turismo in Basilicata».

«Non ci saranno mai parole sufficienti per ricordare Fabio - ha detto Francesco Maturo, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata - nessuno di noi avrebbe mai immaginato che sarebbe arrivato questo giorno». Nella cerimonia religiosa c’era Fabio e c’era la montagna. Perché, ha detto don Vincenzo, nella bibbia, la montagna, che è anche discesa e non solo salita, è il momento in cui Dio incontra l’uomo.