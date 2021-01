Potenza, crolla pezzo di solaio di un appartamento: 60enne ferita

A causa del crollo di un pezzo di solaio, in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Manhes, a Potenza, una donna di circa 60 anni è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano la donna: secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Nei mesi scorsi, la palazzina - a poca distanza dal centro storico - era stata temporaneamente evacuata per motivi precauzionali a causa di alcune lesioni segnalate dagli abitanti. La donna, che fa parte di una delle famiglie ancora proprietarie degli appartamenti, era entrata questa mattina e si è ferita.

(foto e video Tony Vece)