Potenza, beccati con quasi 1 kg di hashish: 5 arresti

BARI - Cinque giovani - due di Potenza e tre residenti in provincia - sono stati arrestati dalla Polizia durante controlli eseguiti nella zona di Satriano di Lucania (Potenza). I cinque erano a bordo di due auto che gli agenti hanno fermato e perquisito: è stato sequestrato quasi un chilo di hascisc. Nelle abitazioni degli arrestati, la Polizia ha trovato «ulteriori prove dello spaccio», materiale per preparare le dosi e «una ingente somma di denaro». Secondo gli investigatori, la droga «era destinata allo smercio tra studenti anche in vista della ripresa delle attività scolastiche».