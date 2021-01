Potenza, vaccino somministrato al vescovo: aperta indagine interna

La notizia ha fatto discutere nelle scorse ore, soprattutto dopo che la foto ha fatto il giro dei social: a Potenza una suora ha rifiutato il vaccino contro il Coronavirus e per non 'gettare via' la dose, è stata iniettata nel braccio del vescovo, Monsignor Salvatore Ligorio, 72 anni. Il dipartimento Salute della Regione Basilicata ha avviato un'indagine interna e inviato una nota all'Asp e al Don Uva, dove è stato somministrato il vaccino, per individuare il sanitario che ha autorizzato la vaccinazione. Il vescovo non aveva il diritto a ricevere la dose in questa fase, ecco perché è stato necessario il provvedimento.

(foto Tony Vece)