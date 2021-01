Il rebus rifiuti del petrolio lucano

Ancora rifiuti pericolosi dal Centro olio di Viggiano: dove «sistemarli»? Tocca alla Regione l’ultima parola. Questa è, in buona sostanza, la risposta del ministero dell’Ambiente alla «proposta» dell’Eni. La società petrolifera ha, infatti, presentato domanda per realizzare un deposito temporaneo di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) provenienti dalle lavorazioni del petrolio. Se la Regione darà il suo ok, il sito di stoccaggio dovrebbe sorgere vicino al Centro olio, su un terreno di proprietà della stessa compagnia petrolifera. Non è una notizia che tranquillizza gli ambientalisti e nemmeno quanti hanno preso sul serio il tema della transizione energetica verso la decarbonizzazione. Dal canto suo, l’Eni assicura (anche con relazione tecnica presentata al ministero e alla Regione) che con l’eventuale entrata in funzione dell’impianto non muterà lo scenario emissivo del Centro olio e che quindi non ci saranno assolutamente problemi all’ambiente né impatti negativi sul contesto territoriale e paesaggistico. Ma, ovviamente, sarà interesse delle popolazioni e dei sindaci in primo luogo verificare e controllare la fondatezza di quanto l’Eni sostiene.

L’obiettivo è quello di superare l’annosa questione della logistica nella gestione dei rifiuti prodotti all’interno del Centro olio, attraverso una prima fase di deposito temporaneo e una seconda fase di trasferimento a siti specializzati per il definitivo smaltimento.

A luglio dell’anno scorso l’Eni aveva chiesto una valutazione preliminare al ministero; che però ha precisato che la materia non rientra tra quelle di competenza statale, rimandando alla Regione ogni decisione.

Nella zona dove dovrebbe sorgere il deposito temporaneo si trova il tratto iniziale (265 metri) dell’oleodotto che trasporta il greggio prodotto a Viggiano alla raffineria di Taranto. A tal proposito, la società petrolifera rassicura che è prevista la realizzazione di un cunicolo di protezione della condotta dell’oleodotto. Il progetto prevede un ampliamento dell’attuale perimetro del Cova per includere l’area dove sarà realizzato il deposito temporaneo che avrà un’estensione complessiva di circa 13 mila metri quadri. L’Eni fa presente che «il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo è trascurabile» e che in ogni caso, come è indicato nella relazione, verranno messe in atto misure di sicurezza e accorgimenti tali da evitare ogni possibile inquinamento. In particolare, nella relazione che accompagna il progetto vengono indicati in maniera precisa gli accorgimenti che l’Eni metterà in pratica. Innanzitutto, la movimentazione e il deposito dei rifiuti avverrà esclusivamente su aree pavimentate dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche e le cisterne contenenti i rifiuti saranno posizionate in «portafeed», una sorta di armadi ermeticamente chiusi e dotati di vasca di raccolta. Inoltre, le operazioni di lavaggio delle attrezzature verranno eseguite- rassicura sempre la compagnia energetica - all’interno di vasche in cemento armato che verranno svuotate e bonificate periodicamente. Con il via libera al progetto il puzzle del Centro olio si arricchirebbe di un nuovo tassello. L’impianto, denominato Cova, è in esercizio dal 2001 nella zona industriale di Viggiano e occupa una superficie di circa 180.000 metri quadrati. All’interno vengono trattati gli idrocarburi prodotti dal giacimento, separando olio, gas e acque di strato. Viene stoccato, inoltre, l’olio greggio in appositi serbatoi per poi trasferirlo tramite oleodotto alla Raffineria di Taranto. Il Cova ha una capacità di trattamento giornaliera di 104.000 barili.

