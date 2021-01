Nucleare, ipotesi deposito in Basilicata: un coro di «no»

POTENZA - Un’ipotesi contrastata da una reazione unanime: è la storia della possibilità - che si ripresenta dopo quella del 2003, che poi fu accantonata dopo due settimane di proteste - di realizzare in Basilicata un sito per lo stoccaggio delle scorie nucleari.

Nel 2003 il Governo ipotizzò che la sede del deposito potesse essere Scanzano Jonico (Matera), nel cuore della fascia jonica, caratterizzata - allora e oggi - da un’agricoltura di alta gamma. Oggi la Carta delle aree potenzialmente idonee ha preso in considerazione i territori di Genzano di Lucania, Irsina, Oppido Lucano, Acerenza (Potenza), Montescaglioso, Bernalda e Montalbano Jonico (Matera) e persino della stessa Matera, nel 2019 Capitale Europea della Cultura e Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco con i suoi antichi rioni «Sassi».

La reazione in Basilicata è stata immediata e unanime, fra due poli: il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha annunciato subito l’intenzione della Basilicata di opporsi «con tutte le forze» all’ipotesi di ospitare un deposito di scorie nucleari; e il ministro della Salute, Roberto Speranza, che nel pomeriggio ha detto a chiare lettere che le aree della Basilicata ipotizzate sono «a bassa idoneità e quindi da escludersi in vista della valutazione definitiva», in particolare perché quelle zone «sono in zona sismica due».

Ma hanno detto «no», senza mezze parole, anche il Sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta, che ha definito «pretestuosa» la polemica di chi nel 2003 appoggiava il Governo che ipotizzò Scanzano Jonico, i parlamentari Vito De Filippo, Gianluca Rospi e Saverio De Bonis, il vicepresidente della Commissione Antimafia, Pasquale Pepe (Lega), lo stesso leader del Carroccio, Matteo Salvini. Da notare la reazione contraria di tre parlamentari (Cillis, Lomuti e Liuzzi) e di tre consiglieri regionali del M5s, pronti a stare «con convinzione al fianco delle istituzioni politiche lucane, a prescindere dal colore politico che le contraddistingue». Netta contrarietà anche da Cgil, Cisl e Uil (pronti alla mobilitazione"), da comitati di cittadini, enti locali, ambientalisti e organizzazioni degli agricoltori.