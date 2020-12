Covid in Basilicata, sale numero contagi (+125) e 1326 test (indice positività 9.45%): altri 7 morti

POTENZA - In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.326 tamponi (622 più di ieri): 125 sono risultati positivi (+55) al coronavirus ma solo 109 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale specificando che sono stati registrati anche sette decessi (6 residenti in Basilicata e 1 non residente): le vittime lucane sono sei e quindi il totale è salito a 248.

Rispetto all’aggiornamento diffuso ieri, aumenta da 90 a 93 il dato delle persone ricoverate con il covid, scende da sei a quattro quello dei posti occupati in terapia intensiva. Con 61 guariti (in totale 4.301) il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.806, dei quali 5.713 in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 182.937 tamponi, 170.105 dei quali sono risultati negativi. (ANSA).