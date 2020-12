Basilicata, campagna della Regione: «A Natale scegli di comprare lucano»

POTENZA - Nell’anno della grande crisi dovuta al Covid, la Basilicata riscopre il valore dei prodotti agricoli di qualità. A pochi giorni dall’inizio di queste insolite festività natalizie la Regione lancia la seconda fase di «Compra lucano», campagna di promozione pubblicitaria finanziata con i fondi del Psr Basilicata 2014-20 per sostenere la filiera agroalimentare locale.

La prima parte della campagna era stata avviata ad aprile, in pieno lockdown. L’obiettivo dichiarato della Regione è sostenere il reddito delle aziende locali in una sorta di economia solidale. Da pochi giorni, con alle porte un Natale che giocoforza sarà molto al di sotto delle aspettative per tanti produttori, è partita la seconda fase della campagna, per sollecitare la comunità lucana a portare sulla propria tavola nei giorni di festa, i sapori e la tradizione del territorio lucano. Del resto la Basilicata è un territorio piccolo, ma con molto da offrire in termini di qualità, come dimostra il paniere di prodotti Dop e Igp, salito a 19 specialità, tra formaggi, ortofrutta, oli e vini, e i circa 150 Pat, prodotti agricoli tradizionali registrati nell’elenco ufficiale del Ministero dell’agricoltura. Prodotti che, come si legge nell’ultimo rapporto Ismea-Qualivita sui prodotti agricoli a marchio Ue, hanno garantito nell’ultimo quinquennio un incremento cospicuo e costante del valore alla produzione (+6,4% dal 218 al 2019). Ma in questo 2020, con le limitazioni dovute al Covid e il crollo del settore Horeca e agriturismo, naturali sbocchi delle bontà lucane, ci si aspetta una frenata dell’economia anche su questo fronte. Di qui l’opportunità di lanciare una campagna pubblicitaria di sostegno.

«Scegliere lucano in questi giorni - ha commentato l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli - significa fare una scelta che è garanzia del mangiar sano perché i nostri territori sono ancora integri dal punto di vista ambientale e ad elevata biodiversità, con microambienti nei quali nel tempo sono state selezionate specie, varietà, ecotipi autoctoni caratteristici, di assoluto pregio e qualità».