Potenza porta sulla cultura: la città «porta dell'Appennino»

La città di Potenza scommette sulla cultura. Dopo essere stato insignito del titolo di città d’arte la scorsa estate, il capoluogo della Basilicata fa un ulteriore passo in avanti in direzione della valorizzazione dei saperi, delle tradizioni e della storia. È stato presentato ieri mattina il Piano triennale della Cultura. È la prima volta che la città di Potenza si dota di uno strumento di programmazione per un arco di tempo così lungo in questo settore. Non un semplice elenco di eventi ma un documento strategico capace di fare della cultura un vero e proprio volano di sviluppo.

Il piano è stato presentato ieri mattina nel Palazzo della Cultura, nel cuore del centro storico, dal sindaco Mario Guarente, dall’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio e da Giampiero Perri, a capo della task force che lo ha redatto a titolo gratuito e donato alla città affinché possa fungere da atto di indirizzo per il ruolo di capoluogo di regione che la città di Potenza deve svolgere anche in ambito culturale.

Il piano, come ha spiegato Giampiero Perri, prende le mosse da un passaggio fondamentale. «Potenza - ha spiegato - è stata aggettivata in tanti modi ma è soprattutto la porta dell’Appennino, crocevia di un sistema ambientale di pregio straordinario». da qui l’idea di costruire una e costruire una grande iniziativa denominata «Arborica», che sarà un festival basato su un progetto di land art da attuare all’interno del parco fluviale del Basento, fra natura e sperimentazione. Nell’idea dei redattori del piano (Rosario Avigliano, Gianfranco Blasi, Angelo Castellucci, Maria Gerardi, Silvio Giordano, Vincenzo Izzi, Canio Sabia e Mariangela Santarsiero), partendo da questa peculiarità unica della città di Potenza di «Porta dell’Appennino», si dipaneranno una serie di percorsi paralleli che riguarderanno la storia degli antichi Lucani, il patrimonio monumentale, dai grandi edifici ai più piccoli frammenti di epigrafi, la valorizzazione del patrimonio architettonico moderno, la partecipazione ad eventi e ricorrenze locali e sovralocali, la parata dei Turchi, la messa a valore delle istituzioni culturali e dell’attività dell’associazionismo e tanto altro ancora.

L’assessore D’Ottavio si è soffermata sul concetto «identitario che questo straordinario lavoro condotto dalla task force ha saputo rendere elemento cardine del Piano», mentre il sindaco Guarente ha sottolineato che il piano «guarda oltre la prospettiva di una ‘città di servizi’, capace di individuare in Potenza il Capoluogo di regione che diventa una vetrina per il proprio percorso culturale e per mettere in mostra quelli delle diverse realtà lucane».