Alla Questura di Potenza la poliziotta antimafia: arriva Rosi La Franca

In Basilicata, forse oggi più che mai, il rischio che la criminalità organizzata possa attecchire si fa concreto e mentre si lavora per avere in regione un presidio della Direzione Investigativa Antimafia alla questura di Potenza arriva un «pezzo da 90» nella lotta alle organizzazioni malavitose, non solo un personaggio simbolo ma anche in grado di raccogliere risultati e affondare la lama della Giustizia in quella Sicilia dove il fenomeno è più radicato.

Da ieri il primo dirigente della Polizia di Stato Rosa La Franca (Rosi, per chi la conosce) è il nuovo Vicario del Questore di Potenza. A prima vista un incarico tranquillo per quella donna che nel curriculum ha una serie di incarichi di primo piano nella lotta alla mafia, tra Trapani (sede di provenienza) e Palermo, tra Partinico e Roma, dove ha avuto incarichi anche nella sede centrale della Direzione Investigativa Antimafia. È lei, nei primi anni del nuovo millennio, a seguire le indagini che portano alla cattura di Salvatore Di Lorenzo, per gli archivi giudiziari un rapinatore di ville, ma dietro al quale spunterà un complicato giro tra contatti con boss mafiosi, quali i fratelli Sandro e Salvatore Lo Piccolo , ma anche un un cellulare coperto per mantenere contatti con carabinieri, poliziotti e agenti del Sisde, il servizio segreto civile. Uno snodo delicato nelle storie della mafia, e nei suoi rapporti con lo Stato, al quale lavorò anche il superconsulente della Procura di Palermo Giocchino Genchi, ma che ancora mostra aspetti non chiari e che forse non lo saranno mai.

Rosi La Franca, quella donna tenace laureatasi in giurisprudenza appena a 20 anni subito entrata in Polizia, era lì. Come era lì il 20 maggio del 1996 quando in un villino di contrada Cannatello, ad Agrigento, venne arrestato quel Giovanni Brusca che, in accordo con Bernardo Provenzano aveva preso il comando dei corleonesi dopo la cattura di Salvatore Riina e Leoluca Bagarella.

E «Rosi», nel 2011 era anche a caccia di uno degli ultimi grossi latitanti di mafia: Antonio Lauricella, «re» del rione Kalsa detto Scintilluni. Per farlo avrebbe messo sotto pressione il suo rivale, Gino Abbate, soprannominato «Gino u’ mitra», ritenuto dai magistrati il capo della «famiglia» del Borgo Vecchio portandolo a rivelare informazioni su Lauricella. Una manovra interrotta dall’arresto di Abbate, nell’ambito del quale vennero chiesti anche chiarimenti a La Franca per una conversazione in cui parlava col boss di una Smart che le era stata rubata. Ma le ombre subito svanirono quando un confidente, pochi giorni dopo, rivelò alla polizia che alcuni mafiosi vicini al latitante Lauricella stavano cercando informazioni sugli spostamenti della Vicequestore La Franca, che avevano dedicato alla vicenda una apposita riunione riservata fra uomini delle cosche, per fare il punto sulle notizie raccolte. Rosi era finita nel mirino dei boss che, senza le lungaggini della giustizia ordinaria, avevano decretato che la sua attività stava puntando al cuore di cosa nostra. Per questo la dirigente fu sottoposta a protezione e applicata ad incarichi che meglio ne garantissero la sicurezza e l’operatività come spina nel fianco della mafia.

Un personaggio di questo spessore in Basilicata non è uno spreco. Perché è vero che (ancora) la Basilicata non ha un’organizzazione criminale endemica, ma è altrettanto vero che l’ultima relazione della Dia al Parlamento segnala come nel crocevia di acqua e petrolio, di aree industriali e fondi per il Sud, di territori poco vigilati in cui occultare rifiuti o coltivare droga, siano diverse le organizzazioni criminali che stanno cercando di infiltrarsi in Regione.

Una «presenza e cointeressenza nel territorio regionale di gruppi criminali di diversa provenienza geografica (sia extra-regionale, che straniera) - si legge nell’ultima relazione inviata dalla Dia al Parlamento - da parte dei quali non si escludono perfino forme di coinvolgimento in condotte delittuose propedeutiche alla realizzazione delle attività estorsive».

Al momento, tuttavia, la più grande attenzione è sul narcotraffico con un impegno di cosche calabresi, camorra e mafia pugliese (foggiana, andriese, barese e tarantina) che non solo continuano a fare da fornitori, ma hanno individuato il territorio lucano anche per localizzare serre di produzione (il 14 ottobre del 2019 a Venosa tre calabresi di Polistena e due magrebini sono arrestati mentre si prendono cura di una serra di Marijuana) e per fare «scuola» a nuove leve del territorio da impiegare poi nei traffici locali. E le mafie vedono nella Basilicata il luogo ideale per le attività di riciclaggio e reinvestimento dei patrimoni illeciti (lo testimonia i sequestri di 32 immobili, 3 aziende, alberghi, società di costruzioni e terreni agricoli), mirando alle medio grandi attività imprenditoriali al business dell’eolico (in Basilicata porta un’inchiesta che parte da Gela sul clan Rinzivillo), al ciclo dei rifiuti, al turismo.

In questo quadro, in Basilicata arriva un «poliziotto» che sembra uscita da un film. Per le mafie la vita continuerà ad essere difficile.