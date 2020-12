Cura con anticorpi monoclonali, sperimentazione al «San Carlo»

È l’altra faccia della battaglia anti Covid. Nei giorni in cui si parla dei vaccini contro il coronavirus in Basilicata si lavora a quello che può essere considerato l’altro volto della lotta contro il virus: il progetto sugli anticorpi monoclonali. Autorizzati all'uso «in emergenza» dalla FDA statunitense, gli anticorpi monoclonali sono stati impiegati per curare il presidente Trump ed anche l’ex premier Silvio Berlusconi ma, ora, il loro uso potrà essere esteso nel trattamento dei pazienti positivi con malattia da lieve a moderata ma ad alto rischio. E tra quei pazienti vi saranno anche alcuni lucani che saranno in cura presso l’ospedale «San Carlo» di Potenza. I risultati, provenienti dai trial clinici di fase II pubblicati su alcune riviste specializzate, infatti, mostrano come l'anticorpo sia utile per ridurre la carica virale e le probabilità di ricovero. E proprio in base a quei risultati la sperimentazione dell’uso degli anticorpi monoclonali nella cura dei pazienti con sintomi che sembrano destinati a peggiorare è stata autorizzata anche in Basilicata, con l’ospedale «San Carlo» che, nelle prossime settimane, entrerà in uno studio clinico più ampio per verificare sui pazienti con le condizioni più gravi l’efficacia della cura.

Insomma, una nuova arma possibile in una battaglia complicata e difficile, considerato che con questa terapia nell'organismo vengono introdotti anticorpi contro Covid-19 che devono servire ad aiutare il paziente a liberarsi del covid più velocemente e con meno complicazioni. Portando anche ad una protezione che possa allungarsi per circa due mesi. Il che rende decisamente interessante la terapia che, però, ha costi elevatissimi. Per questo la sperimentazione, per il momento, è destinata a pazienti il cui quadro clinico sembra destinato ad un peggioramento sostanziale. L’idea dei vertici della task force, però, sarebbe quella di provare ad allargare la platea dei destinatari degli anticopri. Impiegandoli anche come una sorta di «strategia preventiva» contro il virus. Il punto, però, sono i costi, gli alti costi. Tanto che presso il Dipartimento Sanità allo studio ci sono proprio gli aspetti economici legati ad un impiego più ampio degli anticorpi. Per capire se le somme a disposizione potranno consentire di ampliare l’impiego della cura si dovranno attendere altri giorni. Nel frattempo, come accaduto da alcuni giorni ad essere registrata è una stabilizzazione del fronte dei contagi. Questo mentre a Potenza si attende l’avvio della campagna dei test di massa che era stata annunciata dal governatore Bardi per i due capoluoghi. In particolare, sulla questione è stata anche presentata un’interrogazione dai consiglieri comunali del Centrosinistra per capire quando sarà avviato lo screening.