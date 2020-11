Terremoto 1980, Comune Potenza dà cittadinanza onoraria all'Esercito

Un cittadino in più per Potenza. Se fosse da valutare in termini demografici sarebbe un bel balzo visto che parliamo dell’Esercito, forte oggi di circa 100mila donne e uomini. Ma la scelta del Comune di Potenza di conferire la cittadinanza onoraria all’Esercito Italiano non ha valore sotto questo profilo bensì sotto quello più alto della memoria. Una decisione assunta per l’altissimo senso del dovere - si legge nella motivazione - ed il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal proprio personale, fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso delle popolazioni della nostra Regione duramente colpite dalla disastrosa calamità del sisma del 1980».

Le generazioni lucane che hanno vissuto quegli anni e non quelli precedenti della guerra hanno nella memoria le tende verdi montate in spiazzi e campi sportivi di vari centri, i militari impegnati a scavare tra le macerie, le cucine da campo montate per assicurare un pasto caldo in un fine anno freddissimo e anche le barrette di cioccolata con la “stelletta” distribuite ai più piccoli come simboli di solidarietà e di amore. L’esercito in quei giorni terribili mostrò per intero il suo volto di forza sociale assicurando risposte a a tutti i bisogni, incluso quello di continuare a sperare. E che la città capoluogo di una regione martoriata e poi risorta (bene tenerlo a mente in questi giorni...) quarant’anni dopo non lo dimentichi è simbolo che quel seme ha prodotto frutti. Quella targa che sarà consegnata in una cerimonia è, così, solo il segno esteriore di un legame più profondo. Che sarebbe stato meglio consolidato con la permanenza in città del 91esimo Battaglio Lucania, sciolto nel 2009. Ma questa è un’altra storia...