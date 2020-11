Coronavirus in Basilicata: 14 morti nelle ultime 24 ore, 237 i contagi, 172 i ricoverati. A Policoro 46 positivi: chiuso il Comune

POTENZA - Continua la seconda ondata di contagi da Covid 19 in Basilicata: nella giornata di ieri, 17 novembre, sono stati processati 2061 tamponi di cui 272 risultati positivi al covid. Di questi 237 riguardano cittadini residenti o domiciliati in Basilicata.

Sale il numero dei decessi nelle ultime 24 ore: 14 persone sono morte a causa del covid, tra queste un 40enne di Accettura e un 55enne di Episcopia.

I nuovi casi accertati sono così distribuiti: 32 Puglia diagnosticati in Basilicata, 1 Bastia (PG), 1 Conza della Campania, 1 Rocca Imperiale, 1 Francavilla a Mare domiciliato Matera, 5 Abriola, 4 Anzi, 1 Armento, 3 Avigliano, 9 Balvano, 2 Barile, 1 Bella, 15 Calvello, 2 Episcopia, 7 Ferrandina, 1 Filiano, 4 Garaguso, 9 Irsina 1 domiciliato Tolve, 7 Lagonegro, 1 Latronico domiciliato Roma, 2 Laurenzana, 8 Lauria, 14 Lavello, 37 Matera, 6 Melfi, 22 Montalbano Jonico, 3 Montemilone, 2 Montemurro, 2 Nemoli, 3 Nova Siri 1 domiciliato Policoro, 3 Palazzo, 4 Paterno, 1 Pescopagano, 1 Pietragalla, 1 Pignola, 1 Pisticci, 6 Policoro, 1 Pomarico, 14 Potenza 1 domiciliato Avigliano, 2 Rionero, 2 Ripacandida, 1 Rivello, 1 Rotonda, 1 Salandra, 1 San Chirico Nuovo, 1 San Mauro Forte, 8 Scanzano, 1 Terranova di Pollino, 1 Tolve, 1 Tramutola, 6 Tricarico, 2 Tursi 1 domiciliato Policoro, 1 Vaglio, 5 Venosa, 1 Vietri

Le persone ricoverate in ospedale salgono a 172, 28 si trovano attualmente in terapia intensiva: 12 all’ospedale di Matera e 16 in quello di Potenza.

A Policoro (Matera) sono 46 (di cui quattro non residenti) le persone attualmente positive al coronavirus: lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa, il sindaco, Enrico Mascia, invitando «i cittadini a mantenere comportamenti responsabili, rispettosi delle disposizioni di legge e sanitarie».

Con un’ordinanza firmata dallo stesso primo cittadino, oggi la sede del Municipio è rimasta chiusa «al fine di contenere l'insorgenza del virus e per evitare situazioni potenzialmente di rischio e pregiudizio per la salute pubblica». L’ordinanza "si è resa indispensabile a seguito - è scritto nel comunicato - di accertata positività di un dipendente comunale, comunicata dagli organi sanitari al sindaco nella tarda serata di ieri».