Cercano di truffare anziano, 2 arresti nel Potentino

POTENZA - Con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano di 87 anni, a Vietri di Potenza (Potenza), due uomini, di 38 e 35, residenti in Campania, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri.

In precedenza, uno dei due aveva telefonato all’anziano, utilizzando l’ormai consueto metodo del pacco, contenente un orologio acquistato dal figlio, da consegnare e per il quale sarebbe stato necessario pagare mille euro. L’anziano, però, insospettitosi, ha contattato il figlio che, a sua volte, ha allertato i militari dell’Arma che si sono fatti trovare nei pressi dell’abitazione, dove hanno arrestato i due.

L’Arma ha reso noto che nella stessa mattinata vi erano state diverse segnalazioni simili anche a Picerno e Balvano (Potenza), due comuni a pochi chilometri di distanza da Vietri di Potenza.