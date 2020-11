Basilicata valuta Dad anche per elementari e medie. Bardi: «Restrizioni unica arma»

«Poche ore fa ho sentito i rappresentanti del mondo della scuola, per valutare insieme le condizioni della 'Didattica a distanza' per le medie e le elementari, seguendo l’andamento della pandemia, perché il virus passa anche dalle strutture scolastiche e arriva alle famiglie». Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo nel corso della riunione del Consiglio regionale, che si sta svolgendo a Potenza. Da domani la Basilicata passerà dalla zona gialla a quella arancione.

Bardi ha poi spiegato che la Regione sta «seguendo una politica modulare rispetto all’andamento del virus, con il Piano Anticovid pienamente operativo», ha «individuato e reso operative le strutture riservate a ospitare gli asintomatici, e a breve faremo tremila tamponi al giorno, appena arriva un nuovo macchinario».

«In attesa del vaccino, le restrizioni sono l’unica arma per contenere la diffusione contagio: nella prima ondata, abbiamo adottato tutto il necessario per contenere la pandemia, e i numeri della 'fase uno' ci hanno dato ragione, perché siamo usciti prima e meglio dal tunnel. Ora ognuno deve fare la sua parte, i nostri cittadini devono seguire regole che i medici ci hanno consigliato. Nella prima fase hanno dato una risposta encomiabile, lo dimostreranno anche in questa complicata circostanza». Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso della riunione del Consiglio regionale.

Il governatore ha spiegato che la Basilicata «prima aveva un minor indice di rischio, purtroppo il virus corre e nonostante la prevenzione riusciamo solo a limitare i danni. I numeri sono saliti per i focolai nelle Rsa. Per questo sono stato costretto a prendere misure eccezionali, come le due zone rosse a Irsina (Matera) e Genzano (Potenza)».

Bardi ha anche rivolto un «appello: accantoniamo le visioni di parte, per costruire un percorso per uscire insieme dalla crisi. Nei giorni scorsi mi sono interfacciato con i capigruppo di maggioranza e di opposizione, e farò lo stesso prossimamente».