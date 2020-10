Covid in Basilicata, altri 69 positivi (17 pugliesi) su 1.214 test. Ci sono anche due morti

Altri 69 nuovi casi in Basilicata, e due morti: è questo il dato della task force regionale che comunica l'esecuzione di 1.214 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19.

Le positività riscontrate riguardano: 17 residenti in Puglia e lì in isolamento, 2 residenti in Campania e lì in isolamento, 1 residente a Tricarico, 10 di Matera, 10 di Potenza, 2 di Ferrandina, 2 di Lagonegro, una residente a San Fele, 2 di Marsicovetere, 6 di Genzano, una di Palazzo San Gervasio, 3 di Lavello, 1 di Atella, 1 di Grassano, 1 di Ripacandida, 1 di Brienza, 1 di Sant’Angelo Le Fratte, 1 di Maratea, 1 di Rapolla, 1 di Filiano, 1 di Rotonda, 1 di Melfi, 1 di Cancellara, 1 di Venosa.

Nella giornata di ieri sono guarite 9 persone e sono decedute due persone, una di Paterno e l’altra di Moliterno portando a 44 il numero dei decessi.

I lucani attualmente positivi sono 838 (799 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 50 positività di residenti e si sottraggono 9 guarigioni di residenti e 2 deceduti) e di questi 780 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 58 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: all’ospedale San Carlo di Potenza 22 persone sono nel reparto di Malattie infettive, 20 nel reparto di Pneumologia, 2 nel reparto di Medicina d’Urgenza, 1 nel reparto di Terapia Intensiva; all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 9 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 4 in quello di Terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 95241 tamponi, di cui 93446 sono risultati negativi.