Covid, in Basilicata crescono i positivi: altri 42 contagi (11 nel focolaio di Brienza)

Ci sono nuovi 42 positivi su 861 tamponi in Basilicata: lo comunica la task force regionale aggiornando i dati del bollettino epidemiologico.

Le positività riscontrate riguardano 5 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, 1 persona residente a Lavello, 1 a Marsicovetere, 3 a Venosa, 11 a Brienza, 15 a Matera, 1 a Castelsaraceno in isolamento a Brienza, 1 a Paterno in isolamento a Brienza, 1 a Miglionico, Marsico Nuovo, Montescaglioso, Grottole.

Nella giornata di ieri risultano guarite 10 persone: 1 persona residente a Rionero, 2 persone residenti a Rapolla, 1 persona residente a Bella, 1 persona residente a San Severino, 1 persona residente a Marsico Nuovo, 2 persone residenti a Ruoti, 1 persona residente a Tito e 1 persona residente a Potenza.

I lucani attualmente positivi sono 378 (351 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 37 positività di residenti e si sottraggono 10 guarigioni di residenti) e di questi 344 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 36 sono ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 35 persone decedute.