I farmaci curano i conti dell'Asp. Altri tagli e ripiano per il San Carlo a Potenza

La Asl di Potenza recupera risorse sul bilancio 2019 andando a rimediare a quella situazione di grave deficit che si era profilata dopo la definizione del riparto definitivo del fondo sanitario e il direttore Lorenzo Bochicchio inizia a dormire più tranquillo vedendo allontanarsi lo spettro di un grave disavanzo che poteva portare alla decadenza dall’incarico e all’inconferibilità di mandati futuri.

Su un altro fronte la giunta concede una “flebo” di liquidità al San Carlo con un contributo straordinario per il 2019 e bilanciare sostanzialmente un taglio di anaolo importo dei fondi della farmaceutica spostati sull’azienda territoriale. Tutto questo mentre gli uffici contabili dell’ospedale, chiamati a fare un punto sulla situazione del 2020 fino alla staffetta tra Barresi e Spera a inizio agosto, evidenziano uno sbilancio raddoppiato rispetto all’anno precedente, circa due milioni al mese.

Ma partiamo da principio. La cura per i conti dell’Asl sono i farmaci. Non nel senso che esista un medicinale in grado di trasformare i debiti in attivo (sarebbe più ricercato del vaccino anti coronavirus) ma perché l’azienda sanitaria potentina si è vista «girare» parte dei soldi della spesa farmaceutica 2019 prima attribuiti al San Carlo.

E qui le vicende si incrociano. La Regione aveva dato all’azienda ospedaliera poco più di 6 milioni e 200mila euro di «payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica». Ma la spesa farmaceutica è per la quasi totalità un costo imputato alle aziende sanitarie territoriali (pagano i farmaci ai cittadini e rimborsano le cure erogate dagli ospedali) e il problema era stato evidenziato dalla stessa Asp il cui dirigente amministrativo, all’epoca, era lo stesso Giuseppe Spera che oggi è a capo del San Carlo. E Spera col cambio di postazione non ha cambiato idea. Così con la Regione i conti sono stati corretti e ben 5 milioni dell’ospedale sono stati ripresi dalla Regione e 4 di questi, insieme a altri 700mila euro del fondo indistinto e un altro milione e 600 mila euro di spese varie sono finiti all’Asp.

La conseguenza è stata che i conti di Bochicchio sono migliorati, quelli del San Carlo sono ulteriormente sprofondati, ponendo alla Regione la necessità di prevedere un contributo straordinario di riprianamento di 6 milioni e 300mila euro (a conti fatti circa un milione in più di quanto gli era stato tolto sulla farmaceutica) che certo non risolve il rosso della struttura, ma la mette in condizione di operare.

Questa ulteriore limatura di conti ha coinvolto anche le altre due aziende sanitarie regionali. Il payback dei farmaci è pesato anche sul Crob, che insieme all’indistinto ha portato a un taglio di 4,8 milioni e nel riconteggio l’Asm ci ha perso 5 milioni. Ad eccezione del San Carlo, comunque, tutte le aziende hanno chiuso in un sostanziale pareggio e le “sfrondature” hanno liberato anche le risorse che hanno consentito l’erogazione straordinaria all’ospedale.