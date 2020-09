I lucani sono pagati meno: tagli fino al 38% della media

Italiani popolo di poeti, santi e navigatori, lucani popolo di operai generici, camerieri, impiegati amministrativi e infermieri. O almeno paradiso per queste quattro professioni visto che, da una ricerca fatta da Applavoro.it, sono le uniche ad aver retribuzioni (sia pure di qualche centesimo di punto percentuale, ad esempio, per gli impiegati) superiori alla media nazionale, mentre chi svolge le altre attività è costretto a guardare con invidia i colleghi delle altre regioni che, a fine mese, si trovano retribuzioni più pesanti fino, è il caso dei cuochi, al 38 per cento. E questo avviene in raffronto alla media italiana, che, a dispetto delle dichiarazione di principio, vede delle gabbie salariali di fatto con il Sud con stipendi molto più bassi del Nord. Al punto che se il raffronto, invece che con la media, dovesse esser fatto che le migliori della categoria, ci troveremmo a divari l ribasso (anche per le quattro categoria che abbiamo prima indicato come fortunate) che nei picchi superano il 50%.

Ma vediamo il dettaglio partendo dagli «sfortunati» cuochi: in Basilicata per loro lo stipendi medio è di mille euro tondi tondi. Nella media del paese guadagnano 1.368 euro (oltre il 38% in più) e a Roma, dove va ancora meglio, si arriva a 1.611 (il 61% in più). Insomma se vostro figlio si attarda a vedere programmi come Masterchef e dintorni, o lo dissuadete o gli consigliate di andare via.

In una guerra tutta tra poveri va male anche agli operatori di call center. Lo stipendio medio in Italia è di appena 802 euro, una miseria, ma è comunque oltre l’8% in più di quanto tocca ai lucani: 741 euro. E il divario sale al 64 per cento tra chi indossa la cuffia a Potenza e Matera e chi risponde a telefono da Torino dove lo stipendio medio è di 1.250 euro.

Al terzo posto del podio negativo troviamo gli ingegneri. Per loro in Basilicata una retribuzione migliore, 1.489 euro, ma comunque i colleghi che vivono fuori regione guadagnano in media il 6,8% in più (1.590 euro).

Distanza percentuale simile (ma valori significativamente diversi) per segretari e segretarie: in Basilicata tocca accontentarsi di 965 euro, la media del Paese è quasi 6 punti in più, 1.022 e i fortunati colleghi Bolognesi arrivano a una media di 1.400 euro, vale a dire il 45 per cento in più dei lucani.

A vedere le cifre c’è poco da lamentarsi, ma anche gli agenti di commercio lucani se la passano peggio della media dei colleghi. Qui la retribuzione mensile è di 2.417 euro, nella media paese il 5,2% in più ossia 2.544 euro.

Se ci si occupa di vendite di immobili, il divario percentuale resta simile, ma le somme assolute calano: 1.073 euro di guadagno al mese in Basilicata, 1.126, il 4,8% in più) nella media del Paese. E sempre nel mondo delle vendite va male anche ai commessi: 1.073 euro di paga qui, contro il 1.102 (3,6% in più) di media Italia, e i 1.232 (+15,8%) di Bologna.

Un discorso a sé va fatto per gli operai: quelli specializzati guadagnano, ovviamente più di quelli generici, ma se i primi in Basilicata hanno uno stipendio più basso che altrove, i secondi guadagno addirittura qualcosa in più: uno specializzato lucano prende 1.453 euro (la media italiana è 1.496, +2,9%) uno generico guadagna 1.175 euro, ma in questo caso è circa il 3,5% in più dei colleghi di altre parti del Paese dove la media è 1.133 euro.

Poco sotto la media del Paese i baristi (1.060 euro contro 1.079, -1,7%) e i receptionist (1.188 contro 1.198, -0,8%) e poco sopra gli impiegati amministrativi (1.341 contro 1.338, +0,3%) possono dirsi fortunati, invece gli infermieri, che in regione guadagnano 1.413 euro contro la media nazionale di 1.321) e i camerieri, con 1.160 euro di reddito in Basilicata contro i 1.082 medi. In entrambi i casi poco più di 6 punti percentuali oltre la media.