Donna muore a Rionero in Vulture investita dal suo furgone

RIONERO IN VULTURE - La tragica combinazione tra una disattenzione ed una fatalità potrebbe essere stata la causa della morte di una cinquantanovenne di Filiano, Incoronata Maio, una dei proprietari - in base a quanto si apprende - del noto caseificio Piano della Spina.

La donna è stata trovata senza vita, travolta dal suo furgone, intorno alle 10 di ieri mattina a Rionero in Vulture. Il corpo è stato rinvenuto in zona «Fontanelle», area periferica ma allo stesso tempo molto frequentata, per la presenza nelle vicinanze di negozi ed esercizi commerciali e di palazzi e complessi residenziali.

Da quelle parti, quando il cemento lascia spazio alla vegetazione, c’è un’area utilizzata dai rioneresi che amano praticare jogging. L’imprenditrice, che probabilmente stava effettuando consegne per la propria attività di prodotti caseari, per cause ancora in via di accertamento è scesa dal furgone. Sembra che la donna - si ipotizza per una avaria al motore - abbia fermato l’automezzo all’altezza di un largo incrocio che dal termine di via Brindisi conduce a via Fontanelle: in quel punto la strada diventa tutta in discesa fino a condurre ad una zona alberata e al vicino depuratore. Il furgone, senza nessuno alla guida, si è rimesso in movimento andando ad investire la malcapitata ed uccidendola praticamente sul colpo.

Alcuni passanti, nell’accorgersi della donna a terra esanime hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri locali e del Comando di Melfi ed il personale del 118, ma per la donna di Filiano - stimata ed apprezzata da amici e clienti - ormai non c’era più nulla da fare. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica dell’incidente. Non si escludono - tra le ipotesi al vaglio - una dimenticanza della donna che potrebbe non aver azionato il freno a mano o il malfunzionamento dello stesso.

Quel che è certo è che una vera e propria tragedia va a colpire un’azienda che soltanto poche settimane fa, agli inizi di giugno, era stata coinvolta in un incendio in piena notte che aveva distrutto gli uffici amministrativi, il deposito di ricambi e di accessori meccanici ed alcuni veicoli parcheggiati nel piazzale antistante. Nell’occasione i vigili del fuoco avevano lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme, che avevano almeno risparmiato gli impianti produttivi.