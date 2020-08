I familiari del centauro morto a Melfi: il manager Kawasaki va processato

Potenza - Stava affrontando una curva ma perse il controllo della moto, cadde e dopo un volo di 12 metri restò a terra esanime. La morte del 44enne Massimo Giuliano, originario di Montemilone ma residente in Lombardia, avvenuta a Melfi il 6 agosto 2017, stava finendo nell’archivio del palazzo di Giustizia di Potenza come frutto di un errore umano, quando è giunta una lettera di richiamo del mezzo condotto dal centauro al momento dello schianto da parte della casa produttrice Kawasaki che sembrava una confessione. E ora i Pm vogliono portare a giudizio Morihiro Ikoma, il top manager del gruppo in Italia, con l’accusa di omicidio colposo.

Quella lettera è stata la vera chiave di volta del caso. Perché dopo l’incidente anche la perizia tecnica disposta dalla Procura, in uno con l’autopsia, probabilmente complici le condizioni in cui si era ridotto il mezzo, non aveva fatto individuare problemi sulla moto come, del resto, sulla strada che nelle condizioni psicofisiche del centauro. Ma quando già era stata richiesta l’archiviazione del caso da parte della Procura, a casa della vittima è giunta la lettera marchiata Kawasaki con cui si invitava a portare il mezzo in concessionaria per un problema all’aggancio dell’ammortizzatore posteriore che, in caso di ripetute sollecitazioni di fine corsa, poteva rompersi.

I familiari di Giuliano, così, con l’avvocato Giovanni Pezzolla, hanno fatto opposizione alla richiesta di archiviazione, forti anche di una perizia di parte che aveva riscontrato proprio il problema al centro della lettera di richiamo sulla carcassa della moto, e dopo che il Gip Rosa Maria Verrastro ha disposto nuove indagini, il Pm subentrato alla conduzione del caso, Sarah Masecchia, dopo una nuova perizia, ha chiesto il processo per omicidio colposo al top manager italiano del gruppo giapponese. La decisione del Gup il prossimo 18 settembre.