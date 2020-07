Potenza, raccordo in tilt ed è polemica sui lavori infiniti

Poteva andare molto peggio. Tutto è partito da un tamponamento intorno alle 7.30: 5 veicoli coinvolti, 7 feriti, lunghe code per entrare e uscire da Potenza, raccordo autostradale chiuso per quasi 4 ore e in tilt fino a tarda mattinata anche le strade alternative. È il bilancio di un incidente che si è verificato ieri mattina in quel tratto del Raccordo autostradale Sicignano-Potenza, in un’area interessata da lavori, il cui cantiere è opportunamente segnalato, dove dopo lo scambio di carreggiata, proprio poco prima di arrivare al capoluogo lucano, i veicoli viaggiano in direzione opposta ma nella stessa carreggiata.

È a questo punto che si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli (tra cui due furgoni e un autoarticolato) che viaggiavano in direzione nord, e ha poi provocato uno scontro frontale. Subito dopo il tamponamento, infatti, uno dei mezzi ha invaso la corsia opposta sulla quale viaggiava un’automobile proveniente da nord, con a bordo due ragazze, provocando il frontale. Bloccata l’intera carreggiata nei due sensi di marcia, con grandi difficoltà si è riusciti a far arrivare e defluire le ambulanze e trasportare i feriti (non gravi) al «San Carlo».

Ma l’incidente ha portato in evidenza la pericolosità di questo tratto stradale a ridosso dell’ingresso della città, dove si registra una mole notevole di traffico soprattutto negli orari di punta con flussi di importanti in direzioni opposte.

A causa dell’incidente il Raccordo è stato chiuso fino alle 11, dal km 40, 500 dir. Sud (Svincolo Tito Zona Ind.le) e dal km 45,800 in dir. Nord (Svincolo Potenza Ovest). Sul posto sono accorse le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della circolazione. In conseguenza della chiusura è rimasta bloccata anche l’ex-statale 94 Tito-Potenza in entrambe le direzioni. Ma gli effetti dell’incidente si sono riversati anche sul trasporto ferroviario sostitutivo su gomma. «Il bus PZ 116 Potenza-Napoli - dicono da Trenitalia - uscito dal raccordo ha percorso un itinerario alternativo giungendo a Napoli con un ritardo di 40 minuti».

Intanto lievitano le polemiche sui lavori infiniti e le preoccupazioni già espresse dopo l’annuncio di Anas dello slittamento della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2020. Se durante il lockdown il traffico autostradale è stato pressoché pari a zero, si temeva proprio la ripresa di ingorghi e tamponamenti con la riapertura delle scuole a settembre e il ritorno in massa degli studenti dai paesi limitrofi, Tito e Picerno. Invece, è bastata la ripresa estiva a evidenziare la criticità di questo tratto stradale.

Lungo il Raccordo, nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’intero itinerario Basentano (costituito dalla SS407 “Basentana” e dal Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”) sono in corso lavori di manutenzione su quattro viadotti in direzione Potenza, situati tra il km 41,820 ed il km 45,200; lungo tale tratta, per l’esecuzione delle attività, il traffico autostradale è disposto a doppio senso di marcia sulla carreggiata, in direzione Salerno.

A seguito della interdizione al traffico ferroviario della linea Potenza-Battipaglia, Anas ha eseguito la demolizione della campata del viadotto La Tora I, sovrastante la linea ferroviaria e si sta procedendo alla posa in opera di una nuova campata in acciaio-calcestruzzo. Completato l’impalcato del viadotto La Tora I si procederà poi con il montaggio delle barriere, l’impermeabilizzazione ed il rifacimento della pavimentazione, sia sul viadotto La Tora I che La Tora II.

Inoltre, sui viadotti Centomani I e II si stanno eseguendo i sollevamenti degli impalcati per consentire il ripristino delle testate; ultimate tali lavorazioni si procederà con la posa delle barriere, l’impermeabilizzazione e la pavimentazione.

La previsione è l’ultimazione delle lavorazioni per consentire il ripristino della circolazione in direzione Potenza (tra il km 41,820 ed il km 45,200), entro la fine del corrente anno.

Successivamente, Anas procederà alla sostituzione dell’impalcato del viadotto la Tora I, in direzione di Salerno, con l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Potenza per un tratto di circa 300 metri.