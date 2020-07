Potenza Calcio, l'appello del sindaco Guarente per sostenere la squadra

«E' un momento decisivo per la nostra comunità. Potenza 'Città europea dello Sport 2021', confermata anche nel 2022, è un’occasione storica e avere una squadra di calcio che militi nel campionato professionistico nazionale di serie C rappresenta un orgoglio che sarebbe un grave errore perdere». Così il sindaco, Mario Guarente, il quale in una nota si è rivolto «a tutti i cittadini e imprenditori, locali e non, per invitarli a valutare la possibilità di contribuire concretamente a sostenere il Potenza Calcio e consentirne l’iscrizione al campionato di Lega Pro il cui termine ultimo scade il prossimo 5 agosto».

Per Guarente, «questo è il tempo nel quale passare dalle parole ai fatti. Il presidente Caiata negli ultimi anni ha prodotto un notevole sforzo per far sì che i colori rossoblu potessero occupare un posto di rilievo nel panorama calcistico nazionale. Affinché quelle emozioni proseguano e magari - ha aggiunto - diano corpo a sogni ancora più grandi, chi crede in questo progetto e ha la possibilità di diventarne protagonista, auspico possa farsi avanti da subito, così da giungere a una sintesi già nei prossimi giorni e individuare quel percorso virtuoso che tutti i tifosi potentini sognano. Facciamo grande Potenza insieme - ha concluso il sindaco - facciamo grande il Potenza Calcio».