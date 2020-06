Venosa, giovane si toglie la vita: blogger indagato per istigazione

Venosa - Un giovane la cui azienda di famiglia era incappata in un’inchiesta su affissioni e tabelloni a Venosa si suicida, i familiari puntano il dito contro un blogger che parlava del caso su Facebook e il Pm Matteo Soave gli notifica un avviso di garanzia per le ipotesi di stalking e istigazione al suicidio.

È un evolvere precipitoso dei fatti quello che sta interessando la cittadina oraziana. A ricevere l’atto è un personaggio noto a livello locale, Michele Duino, già presidente della pro loco, testimone dell’inchiesta che vede tra gli indagati l’ex assessore regionale Carmine Castelgrande, l’ex sindaco Tommaso Gammone ed altri esponenti del mondo della politica e dell’impresa, e, per i più, castigatore di costumi con le sue dirette Facebook quotidiane.

Contro di lui hanno puntato il dito i familiari del giovane suicida che ha fatto il gesto estremo domenica scorsa, approfittando di un momento in cui la compagna, con cui conviveva, si stava occupando di altro. Inutili i tentativi di salvare il giovane, che si sarebbe impiccato nella pertinenza della villetta in cui viveva all’ingresso del paese: sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118 ma non c’era più nulla da fare.

Interrogati dai carabinieri i familiari avrebbero puntato il dito in particolare contro l’attività del blogger e, dovendo procedere all’autopsia la Procura ha notificato a Duino un avviso di garanzia. Chiaramente un atto a garanzia, essendoci una indicazione esplicita e dovendosi procedere a un accertamento irripetibile al quale l’indagato potrebbe far partecipare un proprio perito.

Ma lo stesso Duino, raggiunto dalla Gazzetta, respinge ogni ipotesi. «Sono totalmente estraneo a questa vicenda, e non avevo contatti col defunto dal 2015. Inoltre i miei dissidi erano essenzialmente con uno dei suoi fratelli anche perchè mi risulta che la titolarità della ditta non fosse della vittima. E devo aggiungere che ora ho anche timore perché non vorrei che questa vicenda possa esaltare qualcuno. Anche per questo - conclude - sono andato dai carabinieri a chiedere che si adottino iniziative a mia tutela».

Così, mentre in città le voci girano di bocca in bocca, come sempre avviene in questi casi mutando e ingrandendosi, toccherà ai Pm fare chiarezza su quella morte. Oggi, intanto, si svolgeranno i funerali della vittima.