Potenza, Papa Francesco scrive ai ragazzi dell'Istituto Danzi

Potenza - Si è chiuso l’anno scolastico per gli studenti potentini del centro Danzi con l’arrivo graditissimo di un messaggio di vicinanza a docenti e alunni firmato da Papa Francesco per il delicato momento che la scuola sta vivendo in questo tempo di pandemia. Il Papa ha risposto ad una sollecitazione pervenuta in Vaticano dal Centro Studi Danzi di Potenza facendo seguito alle parole che il S. Padre pronunciò ad aprile in una omelia della sua messa mattutina in Santa Marta.

In tale occasione il Pontefice ebbe a dire: «Preghiamo per gli insegnati che devono lavorare tanto per fare lezione via internet e altre vie mediatiche e preghiamo anche per gli studenti che devono fare gli esami in un modo nel quale non sono abituati». Davvero insolita - spiegano dal centro Danzi - quest’ultima tappa dell’anno scolastico (ed incognita la modalità di ripresa a settembre) affidati ai dispositivi informatici anche per le consultazioni di scrutinio finale. «Abbiamo lavorato senza mai avere un’interruzione dal giorno stesso in cui è iniziato il lockdown – precisa il dirigente Rocco Galasso - senza aspettare istruzioni dall’alto.

Riprendere il dialogo con i nostri alunni è stata un’esigenza immediata, una priorità». Bisogna sperare che a settembre venga predisposto un indovinato piano di ripresa, in sicurezza. «Noi ci stiamo attrezzando – continua Galasso - con la ridefinizione di spazi adeguati, conforme agli standard previsti dai protocolli di sicurezza per poter garantire continuità in presenza e, possibilmente, senza turnazioni».