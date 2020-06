Basilicata, effetto Covid sui conti: la Regione a caccia di 100 mln di euro

Per l’avviso pubblico per i liberi professionisti sono state istruite e liquidate 2.462 pratiche, relative ad altrettanti beneficiari. Le richieste per il bonus, però, sono state più del doppio, 5.389 per la precisione, e considerato che lo stanziamento è di 5 milioni e 300mila euro, è evidente che su quel bando dovranno essere attestati altri fondi. Lo stesso vale per tutti gli altri avvisi già pubblicati dalla Regione. Cosi come non pochi soldi serviranno per i bandi ancora da fare, per sostenere i Comuni che chiedono aiuto per i mancati introiti e per fronteggiare le stesse tasse regionali che non saranno incassate perché sospese. Gli effetti del Covid sull’economia lucana passano anche per questo. Per tutta quella serie di misure economiche di sostegno alle famiglie ed alle imprese e per i soldi non incassati che rischiano di mettere in difficoltà, ed anche non poco, il bilancio dell’ente regionale lucano. Per fronteggiare l’ emergenza e le conseguenze ad essa legate servono fondi. Soldi che la Regione deve trovare non solo tra le pieghe del bilancio in corso (su cui pesavano, comunque, debiti pregressi) ma anche ragionando sui documenti contabili che verranno.

Da giorni uffici e maggioranza regionale sono ripiegati su questo tema. Sulle priorità da assegnare, sui soldi da recuperare, sulle scelte da fare. Un lavoro certosino che passa per i tecnici ma attesta al livello politico la decisione. Come nel caso dei fondi europei che ridotti di 150 milioni (con la decisione del Governo centrale di avocarli a sé) e per metà rientrati per essere impiegati per provvedimenti legati al Covid, sono stati già in gran parte spesi. Per questo, tra una misura e l’altra, tra un calcolo e l’altro, ad emergere è la caccia ai fondi. Soldi da recuperare tra gli avanzi di bilancio e le compensazioni ambientali legate alle estrazioni petrolifere. Soldi che sommando i circa 20 milioni di avanzo di bilancio, 45 milioni di euro dei fondi della ex card carburante relativi al 2015 che non erano stati erogati, e qualche altra decina di milioni frutto delle royalty del greggio, dovrebbero portare a circa 100 milioni di euro. Una cifra importante, quindi, che, se da un lato, potrebbe essere impiegata per sostenere le misure economiche del post Covid, dall’altra, potrebbe essere utilizzata in caso di altre emergenze. Al momento, però, verifiche e studi sono ancora in corso. Prima di liberare gli avanzi di bilancio si dovrà approvare il collegato alla Finanziaria e nello stesso tempo aspettare la parifica della Corte dei Conti al bilancio 2018. Poi si dovrà chiudere la trattativa con Eni appena ripresa e avere il via libera del Governo ai 45 milioni del 2015. Insomma, servirà tempo, nonostante la caccia sia iniziata.