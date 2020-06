Dalla grande distribuzione ai villaggi turistici: in Basilicata l’obiettivo sono 1.250 test al giorno

La Basilicata con i confini da oggi non c’è più. L’ Italia con i confini interni da oggi non c’è più. I lucani potranno viaggiare da una regione all’altra senza avere la necessità di giustificare i movimenti e lo stesso potranno fare coloro che vengono dalle altre regioni italiane.

La fase 3 comincia oggi e la Basilicata si prepara ad affrontarla. Partendo da un dato più che positivo: quello di aver registrato la «zero contagi» per una intera settimana. Sono risultati negativi, infatti, tutti i 284 tamponi analizzati ieri e c'è un nuovo guarito che ha portato a 21 le persone che risultano ancora positive (a fronte di 4 pazienti ancora ricoverati in ospedale, 17 persone in isolamento, 349 contagiati totali e 27 morti in totale).

E proprio l’essere un territorio senza positivi e con un numero di tamponi effettuati alto rispetto anche ad altre regioni (30.708 test in totale) spinge per mantenere alto il livello di guarda. Soprattutto in un momento delicato come quello della ripresa. Così mentre l’intero Paese riapre i confini, la Basilicata si prepara a monitorare i nuovi arrivi. Ed a farlo con una campagna di tamponi a tappeto che riguarderà non solo i turisti ma anche le persone che arrivano in Basilicata per motivi di lavoro.

Insomma, vacanzieri ma anche lavoratori. Non tutti, ovviamente, ma alcune categorie in particolare. Come quella dei dipendenti della grande distribuzione o coloro che dovranno lavorare nei villaggi turistici. Queste due delle categorie che saranno sottoposte ai tamponi per la positività al virus, con l’obiettivo di limitare la diffusione del contagio - ora limitatissimo sul territorio regionale - e di individuare subito eventuali positivi. Ma la strategia della Regione non punta solo a questa fase. Guarda più lontano, piuttosto. Guarda ad un orizzonte temporale più ampio che arriva fino a fine anno. La conferma arriva da un documento che la Regione ha inoltrato alla Protezione civile nazionale ed in particolare al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. In particolare, in quella che può essere definita una sorta di «lista della spesa» viene richiesto un numero importante di tamponi e di reagenti: 300mila tamponi e reagenti per la precisione. Un quantitativo cospicuo, un quantitativo che costa nove milioni di euro e che nelle intenzioni della task force regionale sull’emergenza servirà ad effettuare circa 1250 tamponi al giorno fino alla fine dell’anno, processandoli non solo negli attuali ospedali ma anche nei presidi di Policoro e Chiaromonte. Già perché l’intento della task force è questo: effettuare 1250 test al giorno. Un numero non casuale ma frutto delle indicazioni del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie che ha stabilito 250 tamponi al giorno ogni centomila abitanti. Ricalcolando, con un eccesso di prudenza, tale numero per la Basilicata si arriva a 1250 tamponi al giorno. Quelli che la Regione vuole effettuare cominciando dalla fase 3. Fase in cui oltre ai turisti ed a determinate categorie di lavoratori ad essere sottoposte al test saranno anche le persone che si dovranno ricoverare nei presidi sanitari e nelle Residenze sanitarie assistite.