Grumento Nova, senza acqua da cinque anni e gli arriva una bolletta salata

GRUMETO NUOVA - Potremmo chiamarla la beffa dell’acqua pazza. Una bolletta da capogiro, ma rubinetti a secco. Almeno questa è la vibrata denuncia di Vito Antonio Lauria, di Grumento, che è senza acqua da cinque anni e da ultimo, prima che scoppiasse l’emergenza covid 19, gli è arrivata l’ultima beffa: una bolletta molto salata (circa 300 euro) come se di acqua ne avesse usata tanta.

Il signor Lauria aveva provato a contattare il numero verde di Acquedotto Lucano , ma dopo qualche tentativo, non riuscendo a parlare con l’operatore, aveva desistito. Poi il lockdown aveva chiuso gli uffici e non è riuscito più ad avere spiegazioni. Ma lui giura che non ha consumato neppure un litro perché da quasi cinque anni, per la precisione dal 31 maggio del 2015, convive con la mancanza di acqua potabile nella propria abitazione. Un disagio che si acuisce ancora di più in questi giorni di emergenza sanitaria in cui è tanto raccomandato il lavaggio frequente delle mani.

La casa è solo a trenta metri sotto il piano del serbatoio che regola il flusso dell’acquedotto. Un dislivello insufficiente, secondo Vito Antonio, per far arrivare l’acqua nella sua abitazione. A questo si sommerebbe il problema dell’area industriale. Infatti, secondo il racconto di Vito Antonio, da quando si sviluppato l’indotto del petrolio, l’acqua arriva sempre più con il contagocce a casa sua.

«In questo caso – dice - la pressione non c’entra, ma ritengo sia più un fatto di smistamento perché la gran parte dell’acqua viene utilizzata a valle per l’area industriale, mentre a monte, sulla collina dove sto io, arrivano davvero poche gocce». Vito Antonio abita a Grumento da sempre. Dalla sua abitazione, in contrada “Abbondanza”, il Centro olio e la zona industriale distano circa 6 km. Una situazione che, a suo dire, ha comportato problemi per quanto riguarda il rifornimento di acqua.

«Prima arrivava a singhiozzo – dice - ma dal 2000 in poi la situazione è peggiorata. Ora il prezioso liquido arriva solo ai fortunati che abitano 100 metri al di sotto del serbatoio».

Nel 2015 Lauria ha dovuto addirittura cambiare casa e cambiare paese a causa del problema dell’approvvigionamento di acqua. «Ero un operaio forestale e per potermi lavare a fine giornata ho dovuto cambiare casa e andare a Moliterno costretto dal fatto che lì da me non c’era mai l’acqua».

Da quel momento Vito Antonio si è dovuto attrezzare con un grande serbatoio per avere a disposizione l’acqua per vivere e coltivare. «Vado avanti con le taniche e con l’acqua che vado a prendere alle sorgenti del Sirino. Certo, è buona comunque, ma i miei figli non vengono a trovarmi perché a loro piace anche fare la doccia, cucinare gli spaghetti, tirare lo sciacquone del gabinetto, tutte cose che ormai da queste parti sembrano diventati piaceri proibiti». Come se tutto questo non bastasse, Vito Antonio si è visto recapitare la bolletta di 300 euro per consumi presunti.

«Non so cosa fare, se andare dalla magistratura oppure invitare l’acquedotto a venire qui a leggere il contatore del mio pozzetto e sciogliere per sempre il contratto perché con tutta la buona volontà da parte loro e da parte mia l’acqua qui non arriverà mai in quanto non ci sono le condizioni». Pare che il caso di Vito Antonio non sia così isolato. In questi giorni, infatti, in Val d’Agri è nato un comitato che ha promosso una raccolta firme per protestare contro le presunte bollette pazze arrivate da Acquedotto lucano. A sostegno dei cittadini si è schierata anche l’Unione dei consumatori di Basilicata presieduta da Severino Notarfrancesco.