Coronavirus, 72enne di Rionero bloccato a Capo Verde: «Io, abbandonato in capo al mondo»

Era il 29 marzo scorso quando ci occupammo della storia di Pietro Mecca, 72 anni, di Rionero, è «prigioniero» in una piccola isola di Capo Verde, Maio. Si trova lì dal 9 febbraio per una vacanza «lontano dal mondo» con degli amici di Pesaro. Vorrebbe tornare ma da quando è scoppiata la pandemia i collegamenti sono stati bloccati, costringendolo a restare su un’isola che per il Covid-19 è facile terreno di conquista anche perché da quelle parti la sanità è ridotta ai minimi termini. Ha invocato più volte un intervento della Farnesina, un aereo che lo riportasse in Italia. Ma a distanza di oltre un mese dal suo appello lanciato per il tramite della Gazzetta non è accaduto nulla. Silenzio assoluto. E la sua disperazione aumenta di giorno in giorno: si sente abbandonato, ignorato, sbeffeggiato dai viaggi di altri italiani che, sparsi nel globo, sono stati rimpatriati con voli umanitari. «Ho scritto all’Ambasciata italiana a Dakar - racconta Pietro - ma mi è stato detto che non possono fare nulla. Devono aspettare che sia almeno possibile muoversi tra le isole per valutare un eventuale volo speciale». La stessa Ambasciata ha spiegato che sono stati organizzati voli dalle isole maggiori che hanno aeroporti in grado di fare atterrare gli aerei. «Dicono - tuona Pietro - che non ci si può spostare tra le isole piccole come Maio, ma non c’è soltanto l’aereo. Si potrebbe utilizzare la nave che fornisce settimanalmente derrate e fa servizio passeggeri».

Contattata dai familiari di Mecca, la Farnesina sostiene che al momento non sono previsti voli speciali su Capo Verde. Il 10 maggio, sempre secondo quanto segnalato dal Ministero degli Esteri, ci dovrebbe essere un aereo organizzato dai Paesi Bassi che dovrebbe rimpatriare cittadini europei di varie nazionalità. A Pietro non resta che tentare di «aggrapparsi» a questa opportunità. La stessa Farnesina lo invita a mettersi in contatto con l’Ambasciata a Dakar per verificare la possibilità di usufruire di quel volo. Ma l’Ambasciata non gli ha dato tante speranze: «Occorre pazientare per verificare se la situazione migliorerà al termine dello stato di emergenza che ancora vige sulle isole in cui c’è il contagio (Boa Vista e Santiago)». La risposta al suo ennesimo appello alimenta il panico in Pietro: «Gli altri Paesi organizzano voli per i rimpatri, gli italiani invece sono abbandonati». Quella di Pietro, purtroppo, è una storia che s’inserisce nel solco di altre analoghe vicende, tanti altri connazionali lasciati in giro per il mondo. L’Unione europea ha messo a disposizione circa 75 milioni di euro per cofinanziare il 75 per cento di una serie di voli umanitari di rimpatrio coordinati dalla protezione civile comunitaria, permettendo così a circa 60mila persone di rientrare nel Vecchio continente. Per la metà dei casi si tratta di tedeschi, ma sono tornati anche oltre 5mila francesi, 3.500 spagnoli e 2.500 belgi. L’Italia si è fermata a un migliaio di persone. «Sono disperato - dice Pietro - perché qui manca tutto. Un conto è trascorrerci un periodo limitato, un altro è viverci e per giunta in piena emergenza sanitaria. Chiedo aiuto, l’Italia faccia qualcosa, non può abbandonarci qui».