Coronavirus Basilicata, a sorpresa risalgono di nuovo i contagi: 10 casi in 24 ore

C'era stato un sospiro di sollievo ieri in Basilicata, che aveva nuovamente toccato quota zero contagi. Ma a sorpresa oggi la task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 4 maggio, sono stati effettuati 422 test per l’infezione da Covid-19, e di questi 412 sono risultati negativi e 10 positivi. Importante quindi la prudenza, specie per questa 'Fase 2' con l'allentamento delle misure di contenimento, perché l'emergenza non è ancora finita.

I casi positivi registrati oggi riguardano: 1 il Comune di Matera; 1 il Comune di Accettura; 4 il Comune di Tolve; 4 il Comune di Anzi. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione e attualmente positivi sono 177. Ieri erano 173, ai quali vanno aggiunti i 10 positivi di oggi e sottratte 6 persone nel frattempo guarite, su un totale di 15.028 tamponi analizzati, di cui 14.630 risultati negativi.

Ai 177 positivi vanno aggiunti nel complesso 25 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi), 194 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Padula riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 53 così suddivisi: Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 14, terapia intensiva 0, pneumologia 7; Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 28, terapia intensiva 3; pneumologia 1. I lucani in isolamento domiciliare sono 124.

Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

NEGATIVI IN DISTRETTO VILLA D'AGRI - Successivamente l’Azienda sanitaria di Potenza ha reso noto che «sono negativi al Covid-19 gli operatori del Distretto di Villa d’Agri che, a seguito dell’attività di screening preventivo del personale, erano risultati positivi ai tamponi. Il secondo test effettuato ha dato esito negativo anche per le persone entrate in stretto contatto con gli operatori».

Nel comunicato è anche sottolineato che «a livello precauzionale, sabato 2 maggio, è stata effettuata la sanificazione dell’intero Distretto e dei locali della Guardia medica di Paterno. Si è conclusa l’attività di screening del personale del Distretto: ad oggi l’80% dei tamponi ha dato esito negativo. Si attendono in settimana i risultati degli ultimi test. Continuano, in massima sicurezza, le attività ambulatoriali e amministrative attualmente attive come da normativa vigente».