Basilicata, a sorpresa risalgono i contagi: 11 casi in un giorno. I positivi sono 193

Undici tamponi positivi sugli ultimi 495 analizzati in Basilicata: quasi una «doccia fredda" per una regione che negli ultimi giorni aveva registrato numeri molto bassi. Lo ha reso noto la task force regionale. I nuovi positivi sono distribuiti in otto comuni (uno ciascuno a Moliterno, Roccanova, Cersosimo, Senise, Tramutola, Marsiconuovo e Irsina; quattro a Marsicovetere).

I contagi confermati sono in Basilicata 193, con 25 vittime del covid-19 e 160 persone guarite. Nei due maggiori ospedali lucani vi sono 53 pazienti affetti da coronavirus: al San Carlo di Potenza 14 sono nel reparto di malattie infettive e otto in pneumologia; al Madonna delle Grazie di Matera, 27 sono nel reparto di malattie infettive e quattro in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 140.