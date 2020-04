Basilicata, per far ripartire uffici regionali servono 30mila protezioni a settimana

La ripartenza costa. Costa in termini economici ma anche in termini organizzativi.

Il riavvio delle attività ha un prezzo ed in Regione sono consapevoli che non sarà certo esiguo se devono essere messe insieme le esigenze di sicurezza e quelle di riapertura al pubblico. Così, da giorni, allo studio sono i costi e le iniziative che devono essere portate avanti proprio per avviare la fase 2 degli uffici regionali e degli enti ad essi collegati.

Un lavoro complicato, frutto di interlocuzioni tra la task force regionale sull’emergenza coronavirus e la presidenza della Giunta regionale, che dovrebbe portare, nel giro delle prossime due settimane, proprio alla realizzazione di un progetto articolato, con tanto di costi e programmi da realizzare, finalizzato a mettere in sicurezza i dipendenti degli enti regionali e degli enti sub regionali e nello stesso tempo consentire l’apertura al pubblico delle diverse attività.

Un piano che parte da un dato oggettivo, ossia quello di fornire a tutti i dipendenti regionali, una volta che rientreranno al lavoro, i dispositivi di protezione, a cominciare da guanti e mascherine. Una scelta necessaria che, calcoli alla mano, significa recuperare non meno di 30mila mascherine e 30mila paia di guanti alla settimana. Un numero sostanzioso a cui dovrebbero essere aggiunti anche i dispositivi necessari per il personale degli enti sub regionali.

Questo solo per i dispositivi di protezione. Perché anche gli stessi uffici dovranno essere messi a norma, dovranno vedere limitata la presenza di personale all’interno della stessa stanza (con la conseguenza di dover ampliare e sistemare le stanze a disposizione del personale) e soprattutto dovranno essere sistemati per ricevere il pubblico anche con strutture in plexiglass che limitino i contatti.

Insomma, un lavoro di razionalizzazione e di sistemazione che ha dei costi, che comporterà nuovi stanziamenti da parte della Giunta regionale e che si sommerà ai soldi che il governo regionale ha già stanziato per i diversi settori.

Già perché ad essere in corso sono proprio i calcoli per capire l’entità dei costi legati all’emergenza coronavirus. Una sorta di programma di spesa che prevede, tra le varie indicazioni, anche nuovi stanziamenti regionali sul fronte sanitario.

Stanziamenti che non riguarderanno le infrastrutture al momento, ma il personale sanitario.

Allo studio, infatti, è una delibera di giunta che possa consentire l’erogazione di un milione di euro di fondi regionali da destinare ad incentivi per medici, infermieri ed operatori socio assistenziali che son stati impegnati nell’emergenza coronavirus. Una scelta, quella degli incentivi economici con fondi regionali, che era stata anche sollecitata dai sindacati che, con una nota, avevano chiesto al presidente Bardi di incrementare proprio con soldi regionali ilfondo degli incentivi economici al personale sanitario.

Un milione di euro di soldi regionali, dunque. Un milione di euro che dovrebbe andare ad aggiungersi ai tredici milioni di euro che, per il momento, sono stati trasferiti da Roma alla Basilicata per affrontare l’emergenza legata al coronavirus