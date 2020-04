Coronavirus Basilicata: 4 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 190 tamponi analizzati

Continua a mantenersi piuttosto stabile la curva dei nuovi casi positivi al Coronavirus in Basilicata: la task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 12 aprile, sono stati effettuati 190 test per l’infezione da Covid–19. Di questi, 186 sono risultati negativi e 4 positivi. I casi positivi riguardano: 1 il comune di Moliterno; 2 il comune di Grassano; 1 il comune di Avigliano. I casi attualmente positivi complessivi in tutta la regione sono 270.

Ai 270 positivi vanno aggiunte 18 persone decedute (7 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 1 di Matera), 31 persone guarite (di cui 11 nelle ultime 24 ore), 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula Buonabitacolo riscontrato dall’Aor San Carlo ed 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare.