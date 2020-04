Potenza, muore 77enne al San Carlo per Covid: fu il primo potentino ricoverato

Un altro morto in Basilicata stroncato da Coronavirus. All'ospedale San Carlo di Potenza è infatti deceduto un anziano di 77 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione. Era stato il primo paziente potentino ricoverato in ospedale e, dopo alcune settimane di ricovero, non ce l'ha fatta ed è morto. Sale così a 14 il numero dei decessi in Basilicata che, ad oggi, registra 263 positivi in base all'ultimo bollettino della Regione.

Ai 263 positivi vanno aggiunte le altre 13 persone decedute (4 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 1 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 Montemurro, 1 Pisticci), 12 persone guarite, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare.