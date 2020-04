Coronavirus Basilicata, curva rimane stabile: 9 contagi in 24 ore, 235 attualmente positivi

Continua a mantenersi entro dati piuttosto stabili la curva dei contagi da Coronavirus in Basilicata: nelle ultime 24 ore sono 9 i nuovi casi di Covid-19, sulla base di 165 tamponi analizzati. 156 sono risultati negativi e 9 positivi. I casi positivi hanno riguardato: 3 il Comune di Grassano; 2 il Comune di Potenza; 1 il Comune di Venosa; 1 il Comune di Marsico Nuovo; 1 il Comune di Rapolla; 1 il Comune di Garaguso.

Salgono quindi a 235 i casi di contagio confermati in tutta la regione, su un totale di 2427 tamponi analizzati, di cui 2179 risultati negativi. Ai 235 positivi vanno aggiunte 10 persone decedute (1 Spinoso, 3 Potenza, 2 Paterno, 1 Moliterno, 1 Villa d’Agri, 1 Irsina, 1 Rapolla), 3 persone guarite, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle ed 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare. Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 57, di cui 19 in Terapia Intensiva.