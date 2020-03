Coronavirus, la Basilicata arriva a 200 contagi, 32 nelle ultime 24 ore

La task force regionale della Basilicata comunica che in tutta la giornata di ieri, 28 marzo, sono stati processati 164 tamponi per l’infezione da Covid-19. Di questi 132 sono risultati negativi e 32 positivi. I nuovi positivi sono così distribuiti: Tricarico 5, Salandra 1, Policoro 2, Pisticci 3, Nova Siri 2, Montescaglioso 1, Matera 3, Grassano 1, Ferrandina 2, Trama 1, San Paolo Albanese 1, San Chirico Nuovo 2, Rionero 2, Potenza 1, Moliterno 1, Melfi 1, Corleto Perticara 1, Atella 1. C'è anche un caso conteggiato a Gioia del Colle (Ba).

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 200 ai quali vanno aggiunti 4 deceduti, un guarito ed 8 positivi diagnosticati in altre regioni ma residenti in Basilicata e in isolamento in Basilicata. In Basilicata ci sono 150 persone in isolamento domiciliare e 50 ricoveri di cui 18 in terapia intensiva.