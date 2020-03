Potenza, da domani test per dipendenti San Carlo

POTENZA - Da domani, «tutto il personale dell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza sarà sottoposto al test rapido per il rilevamento degli antigeni del covid-19».

Lo ha annunciato la stessa azienda ospedaliera precisando che si tratta di un test «di ultima generazione»: cerca gli antigeni e non gli anticorpi e il risultato sarà noto in un tempo compreso tra dieci e 15 minuti. Se il risultato fosse positivo, si cercherà un «immediato riscontro attraverso il tampone tradizionale».