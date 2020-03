Basilicata, sale il numero dei contagiati da Coronavirus: 92 i malati

Ha raggiunto quota 92 il numero delle persone contagiate dal coronavirus in Basilicata (contando anche quelli dei lucani fuori regione): lo ha reso noto la task force regionale. Mentre rimane sempre una la vittima del Covid-19. L’uomo, un 82enne, era già stato operato in passato per un cancro ai polmoni e dopo aver contratto il virus le sue condizioni di salute sono precipitate.

Intanto sono arrivati a Potenza i nove militari dell'Esercito che parteciperanno ai controlli per il contenimento dell'epidemia. Agiranno su tre auto e in pattuglie composte da 3 unità in varie zone del capoluogo lucano.

LE PAROLE DI BARDI - Gli ospedali San Carlo di Potenza e Madonna delle Grazie di Matera «non sono covi di infezione: i contagi che hanno riguardato medici e infermieri di queste strutture sono avvenuti all’esterno». Lo ha detto, in un videomessaggio postato su facebook, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Nel messaggio di circa sette minuti, Bardi ha affrontato due temi: le misure economiche a favore delle fasce più deboli della popolazione e i programmi sanitari decisi in Basilicata per contenere l’epidemia di covid-19. Tra le misure economiche, il governatore lucano ha annunciato la proroga fino alla fine del 2020 del Reddito minimo di inserimento e ha annunciato che chiederà al Governo di abolire l’acconto Irap 2020 per alcune categorie.

Dal punto di vista sanitario, Bardi ha detto che gli ospedali di Potenza e Matera (i due più grandi della regione) sono le strutture di «primo intervento». La Regione ha puntato anche sull'ospedale di Venosa (Potenza) e sta pensando di individuarne un altro nella zona meridionale della Basilicata. Bardi ha spiegato che la Regione sta facendo «sforzi per reperire tutto quanto ciò occorre. Ma - ha aggiunto - è difficile nonostante la nostra determinazione a spendere fondi nostri».

«Nessuna notte è infinita», ha concluso Bardi: «La crisi, quando sarà superata, sarà un’opportunità per il nostro sistema produttivo. Coraggio, coraggio, insieme ce la faremo».