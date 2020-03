Potenza, «Cura Italia» firmato accordo su cassa integrazione in deroga

POTENZA - I sindacati e le associazioni datoriali, su proposta dell’assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo, hanno firmato l’accordo per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga, in riferimento al decreto «Cura Italia».

Il protocollo nazionale a cui si richiama l’accordo quadro, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, «impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili» per evitare che l’emergenza sanitaria «produca effetti negativi sul piano occupazionale», e «a utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali». La Regione e le parti sociali hanno «quindi ritenuto opportuno definire un accordo quadro finalizzato a stabilire le modalità di intervento», rinviando «a successivi accordi gli adeguamenti che si rendano necessari in considerazione di ulteriori misure che saranno adottate a livello nazionale».

«La Regione Basilicata - ha detto Cupparo - è impegnata a monitorare l’andamento delle domande pervenute da parte dei datori di lavoro e a trasmetterlo alle parti sociali con report periodici. Provvederemo inoltre, anche in collaborazione con l'Inps, al costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie».