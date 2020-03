Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi torna in Basilicata: l'ordinanza di Bardi

Fino al prossimo 3 aprile, chiunque arrivi in Basilicata, dall’Italia o dall’estero, per restarvi «anche temporaneamente», dovrà comunicare la sua presenza e stare in quarantena domiciliare per 14 giorni.

Lo stabilisce un’ordinanza - la quinta dall’inizio dell’emergenza coronavirus - emessa poco fa dal presidente della Regione, Vito Bardi. Durante la quarantena si dovrà osservare il divieto di «contatti sociali, spostamenti o viaggi», con l'obbligo di «rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza».



L’ordinanza, inoltre, vieta a chiunque viva in Basilicata «di allontanarsi dal proprio domicilio», salvo che nei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo: lavoro, necessità, motivi di salute. Bardi ha definito l’ordinanza «più restrittiva» della precedente ma «necessaria per limitare fortemente la circolazione delle persone. Dobbiamo fare questo sforzo - ha scritto - per diminuire il più possibile la possibilità di diffusione del virus».

Sono saliti a 12 i contagiati dal coronavirus in Basilicata: dei dieci tamponi esaminati nell’ospedale «San Carlo» di Potenza, infatti, uno è risultato positivo.

Lo ha reso noto la task force regionale. Il campione positivo proviene dalla provincia di Potenza.

(foto Tony Vece)