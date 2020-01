Bardi chiede tempo e fiducia: «Farò ripartire la Basilicata»

Roma non è stata costruita in un giorno. E in meno di un anno non si può certo «ridisegnare» la Basilicata, trascinarla fuori dalla palude della crisi, sconfiggere lo spopolamento, creare posti di lavoro. Ma il presidente della Regione, Vito Bardi, chiede ai lucani di scrollarsi di dosso quell’atavico vittimismo che si traduce in rassegnazione: «Ci vuole tempo per cambiare, ma occorre guardare al futuro con fiducia. Ce la faremo tutti insieme».

Un futuro che parte da Bruxelles, cuore dell’Europa, dove si «produce» l’80 per cento delle leggi che impattano sui cittadini di tutta la comunità. Bardi è reduce proprio da un viaggio nella capitale del Belgio dove conta di riaprire al più presto un ufficio di rappresentanza della Regione.

Presidente, un presidio a Bruxelles è proprio necessario? Un paio d’anni fa venne chiuso perché ritenuto costoso e improduttivo...

«Abbiamo avviato varie interlocuzioni per poterlo riaprire quasi a costo zero. Secondo me è importante avere un osservatorio lì perché in questo modo potremo intercettare tante opportunità che ci sfuggono, fondi europei in grado di aiutarci a rilanciare settori importanti come l’agricoltura e le attività produttive».

