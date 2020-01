Basilicata, conti regionali: mancano all'appello 200 milioni

Una girandola di numeri, di voci di spesa, di carte che passano da un ufficio all’altro. Per provare a tagliare, a limare, a ridurre quel numero che si allunga come un’ombra inquietante sul bilancio regionale.

I conti della Regione mostrano una sproporzione di 200 milioni di euro. Duecento milioni in meno rispetto a quella che è la spesa storica dell’ente. Semplificando: rispetto ai soldi erogati per i diversi capitoli di spesa consolidati negli ultimi anni a mancare, per chiudere in pareggio il 2020, sono duecento milioni di euro.

Una somma importante che è stata ufficializzata ai consiglieri di maggioranza nel corso dell’ultima riunione, dopo che era stato il direttore generale del Dipartimento programmazione della Regione a mettere nero su bianco, in un documento, i numeri ed i capitoli di spesa che sono previsti nel bilancio regionale.



Duecento milioni da trovare, dunque. Duecento milioni che il governo regionale ed il team che sta lavorando al bilancio (composto da politici e tecnici che stanno tenendo riunioni continue) mira a ridurre al minimo, avviando da un lato una revisione dettagliata e puntuale di tutte le voci che sono contenute nel bilancio e dall’altro puntando ad una razionalizzazione della spesa che deve riguardare tutti i Dipartimenti. Insomma, la convinzione è che, seppure al momento i conti segnino quel disavanzo, è possibile arrivare ad una sua imponente riduzione portando il deficit a non più di sessanta milioni di euro. Il che, però, non potrà non comportare quella che autorevoli esponenti del consiglio regionale definiscono «una legge di bilancio lacrime e sangue». Una legge di bilancio dove le spese saranno ridotte se non a zero quanto meno al minimo possibile. D’altra parte, a pesare non sono solo i numeri ma anche alcuni costi che per il 2020 non potranno proprio essere rinviati. Come quelli legate al Piano di trasporto pubblico locale, la cui proroga scade il prossimo mese di marzo. Per evitare che il servizio si blocchi e nel frattempo vengano svolte le gare servono almeno 8 milioni di euro. Soldi che devono essere inseriti nel bilancio regionale che la maggioranza conta di chiudere entro metà febbraio e che non sono attestati dai capitoli di spesa della passata legislatura. Bisogna quindi individuarli da altre voci. Un lavoro non semplice, come non semplice sarà tagliare per ridurre quel disavanzo che, al momento, è di 200 milioni di euro.