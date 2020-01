Potenza, ha l'obbligo di firma ma va a operarsi all'anca: arrestato

Agli arresti per essersi sottoposto, a 81 anni, a un intervento di sostituzione totale di protesi d’anca. È la sorte toccata ad Antonio Covella, già posto ai domiciliari a settembre dal Gip nell’ambito dell’operazione «Canto delle sirene» su presunti imbrogli per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, misura poi attenuta in obbligo di firma dal Riesame a ottobre.

L’uomo era in lista di attesa per il delicato intervento e il 6 novembre dall’ospedale San Carlo è arrivata la chiamata: il giorno dopo doveva sottoporsi a intervento: l’uomo l’ha comunicato ai carabinieri il giorno stesso, annotandolo sul registro che firmava, poi ha anche informato il Gip, tramite il figlio, il giorno successivo e si è sottoposto prima all’intervento di sostituzione della protesi, poi alla riabilitazione presso il centro Don Gnocchi di Acerenza: ma il giorno in cui è stato dimesso ha trovato la sorpresa: aggravamento della misura cautelare col ripristino degli arresti domiciliari.

I magistrati gli contestano di non aver rispettato le prescrizioni «senza richiedere alcuna autorizzazione e/o anche solo segnalare l’episodio» giudicando l’intervento «non urgente e procrastinabile».

Un provvedimento che ora il legale dell’uomo, l’avvocato Antonio Di Lena, è tornato a impugnare al Tribunale del Riesame contestando innanzitutto l’assenza di segnalazioni e poi letteralmente scagliandosi contro l'obiezione di natura medica sull’urgenza dell’intervento basata su una informativa di polizia che, a sua volta, dava conto delle valutazioni di una caposala secondo cui l’intervento poteva essere differito anche di un anno. «L’ordinanza è basata su presupposti di fatto del tutto errati» ha contestato il legale, spiegano anche che il suo ottuagenario assistito doveva operarsi per forza in quel periodo non solo per scelta della struttura, ma anche per risolvere un problema invalidante e, ancora, in considerazione dell’evolversi di una concomitante patologia cardiaca.

Ma c’è un aspetto in più che il legale mette in evidenza: la nuova ordinanza di arresti autorizza Covella a lasciare il domicilio per interventi sanitari «purché lo comunichi 48 ore prima e non si avvicini alla persona offesa». E il legale si chiede, in un procedimento in cui si ipotizzano reati a danno dell’Inps e dello Stato, a chi non debba avvicinarsi il suo assistito: restare lontano dallo Stato Italiano sarebbe difficile considerato che vive a Potenza.