Potenza, si insedia il nuovo procuratore aggiunto Cardea

POTENZA - Il nuovo Procuratore aggiunto di Potenza, Maurizio Cardea, si è insediato stamani nel suo incarico: la cerimonia si è svolta nell’aula Pagano del Tribunale del capoluogo lucano.

Dopo il giuramento, il procuratore di Potenza, Francesco Curcio, ha ricordato che Cardea «è un pm di lungo corso e di lunga esperienza, e un ottimo investigatore, che arriva in un momento cruciale, in questa Procura ancora sotto organico. Come ho ricordato qualche giorno fa al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, la situazione lucana non è ancora percepita nella sua giusta dimensione: non è un’oasi felice, anche se il numero di reati, in percentuale, non è alto. Non ci sono grandi agglomerati urbani, ma qui la sfida si affronta contro una criminalità organizzata molto aggressiva, in particolare nel Materano. Abbiamo circa 300 indagati per reati associativi, e 150 persone rinviate a giudizio per 416 bis, con indagini lunghe e complesse ancora in corso, oltre ai reati contro la pubblica amministrazione e contro l’ambiente. In Basilicata ci sono grandi realtà produttive, su cui cerchiamo di vigilare scrupolosamente».

Cardea, al termine della cerimonia, ha ringraziato «colleghi e avvocati per l’accoglienza», ricordando che la Basilicata «è stata la mia seconda sede, quindi per me è quasi un ritorno a casa. All’epoca era una procura piccola con un territorio inferiore a quello attuale, oggi invece ci sono indagini delicate, un notevole lavoro e problemi di organico, ma anche magistrati preparati e con grande spirito di sacrificio. Quindi ci sono tutte le condizioni per lavorare ottimamente».