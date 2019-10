Melfi, 7 anni in Tribunale per riscuotere la vincita alla slot: avrà 500mila euro

Sono trascorsi sette anni e sei mesi da quel sogno milionario, per qualche attimo diventato anche realtà, per poi svanire nel nulla, come una bolla di sapone che scoppia.

Ecco la storia. Michele Lovaglio, oggi 72enne e pensionato, originario di Melfi ma a Potenza da una vita ha gestito con un familiare una pasticceria in piazza Sedile, non è mai stato un habituè di giochi ai videopoker.

Frequentava, questo sì, una sala giochi, nel caso in esame la Snai di via Di Giura nel capoluogo, ma per tentare la sorte alle scommesse sportive sulla gare dei campionati di calcio.

Un bel giorno, era il 16 aprile del 2012, alle 15 circa del pomeriggio, Michele raggiunge la Snai per fare una «scommessina». Un amico che si trova all’interno del locale gli sfila letteralmente di mano una banconota da cinque euro e la infila per giocare nell’unica slot libera (altre otto erano occupate da altrettanti giocatori). Di lì a poco Michele non crede ai suoi occhi. Solo dopo un paio di giocate si materializza il sogno di ogni giocatore. Sullo schermo luminoso appare la scritta «Jackpot» che indica la vincita di ben 10 milioni di euro. Anche con tanto di scontrino vincente.

