Truffe online ai danni di anziani nel Potentino: 3 denunce

POTENZA - Tre persone sono state denunciate dalla Polizia per truffa, di cui due in danno di anziani e una attraverso le vendite on line: nel corso della settimana, inoltre, gli uomini della Questura di Potenza e del Commissariato di Melfi (Potenza) hanno controllato 307 veicoli, con 106 persone identificate, 12 rimpatri, tre avvisi orali e quattro divieti di ritorno. I dati sono stati illustrati stamani, in una conferenza stampa, nella Questura del capoluogo lucano.

Un uomo è stato invece denunciato per violenza sessuale nei confronti della figlia maggiorenne (gli abusi sarebbero però iniziati quando la ragazza era ancora minorenne). La Polizia ha inoltre eseguito un ordine di arresto per traffico di droga e favoreggiamento nei confronti di un potentino, in relazione a una sentenza della Corte di Cassazione.

Cinque uomini di origine bulgara sono stati invece controllati nell’area del Vulture Melfese: nel periodo della raccolta delle castagne, i cinque erano stati notati con alcuni sacchi di castagne da persone del posto, che hanno contattato la Polizia. Nel frattempo sono però riusciti a «liberarsi» del raccolto, e dopo il controllo in commissariato, l’assicurazione dell’auto di uno di loro è risultata scaduta.